كأس أمم أفريقيا.. تونس تتقدم على تنزانيا بهدف نظيف في الشوط الأول

أنهي منتخب تونس الشوط الأول متقدما على منتخب تنزانيا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب “الأمير مولاي عبدالله” في إطار الجولة الثالثة بدور المجموعات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل منتخب تونس الهدف الأول عن طريق إسماعيل غربي من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

ويحتاج منتخب تونس للتعادل من أجل التأهل في وصافة المجموعة الثالثة، فيما سيتأهل حال خسارته بشرط عدم فوز أوغندا على نيجيريا.

فيما يحتاج منتخب تنزانيا لتحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه أو التعادل بنتيجة إيجابية وليس سلبيًا مع عدم فوز أوغندا على نيجيريا.



ويحتل "نسور قرطاج" المركز الثالث في مجموعتهم برصيد 3 نقاط من فوز أمام أوغندا 3-1 وخسارة ضد نيجيريا 2-3.

ويحتاج المنتخب التونسي لحصد نقطة التعادل من أجل التأهل كوصيف لثمن نهائي المسابقة.