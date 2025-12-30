قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
سوريا .. اعتقال 21 شخصا على صلة بنظام الأسد في اللاذقية
عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مقاولون 2009 يفوز على الجونة بثلاثية نظيفة في عقر دارهم

مقاولون 2009
مقاولون 2009
حسام الحارتي

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 الفوز الثالث على التوالي، بعد تغلبه على فريق الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجونة ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية.

سجل ثلاثية المقاولون ياسين أبو زيد ،محمد طه، يحيي هشام ، هدفاً لكل منهم مما يعكس الأداء المتميز للفريق. ويعكس هذا الانتصار جهود اللاعبين والدعم المقدم من الجهاز الفني .

يترأس القطاع الكابتن يسري عبد الغني، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، والكابتن سامح يوسف مدير فني، والكابتن محمد فوزي مدربًا، والكابتن محمد سلامة مدرب حراس مرمى، والكابتن كريم مجدي مخطط أحمال، والكابتن سعيد صابر إداري، والكابتن منصور عبد المعين أخصائي إصابات ملاعب.

فريق المقاولون العرب المقاولون العرب فريق الجونة ملعب الجونة دوري بطولة الجمهورية ياسين أبو زيد الجهاز الفني

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

