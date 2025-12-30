مقاولون 2009 يفوز على الجونة بثلاثية نظيفة في عقر دارهم

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 الفوز الثالث على التوالي، بعد تغلبه على فريق الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجونة ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية.

سجل ثلاثية المقاولون ياسين أبو زيد ،محمد طه، يحيي هشام ، هدفاً لكل منهم مما يعكس الأداء المتميز للفريق. ويعكس هذا الانتصار جهود اللاعبين والدعم المقدم من الجهاز الفني .

يترأس القطاع الكابتن يسري عبد الغني، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، والكابتن سامح يوسف مدير فني، والكابتن محمد فوزي مدربًا، والكابتن محمد سلامة مدرب حراس مرمى، والكابتن كريم مجدي مخطط أحمال، والكابتن سعيد صابر إداري، والكابتن منصور عبد المعين أخصائي إصابات ملاعب.