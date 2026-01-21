دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة المغرب لمواجهة نهضة بركان

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة المغرب لمواجهة نهضة بركان في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مطار مدينة وجدة بالمغرب، قبل الانتقال إلى مدينة السعيدية التي ستقيم بها البعثة، وهي أقرب المدن إلى بركان التي تستضيف المباراة الهامة.