مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو

في مشهد وصفه المتابعون بالمرعب والمخيف ضربت عاصفة برقية عشرات المتظاهرين في البرازيل.

عاصفة برقية تطيح بالمتظاهرين

عرضت فضائية العربية تقريرا يوضح ما حدث، حيث أصيبت المجموعة التي كانت متجمهرة بالقرب من النصب التذكاري لجوسيلينو كوبيتشيك على طريق المحور التذكاري، تنتظر المسيرة المؤيدة للرئيس السابق بولسونارو تحت تساقط أمطار غزيرة.

مساعدات طبية وخيم طوارئ

وضربت الصاعقة الحشد قبل وقت قصير من الساعة الواحدة بعد الظهر، وأفادت إدارة الإطفاء في المقاطعة الفيدرالية بتقديم المساعدة الطبية لما لا يقل عن 72 شخصا، تم نقل 30 منهم إلى المستشفى، بينهم 8 في حالة خطيرة.

كانت فرق الإطفاء موجودة بالفعل في المكان لمراقبة المظاهرة، وقامت على الفور بإنشاء خيمة طوارئ لتقديم الإسعافات الأولية.