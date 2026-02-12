بعد غياب 21 عامًا.. رئيس البرازيل يزور كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون المشترك

أعلن المكتب الرئاسي في سول اليوم /الخميس قيام الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية هذا الشهر، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان صادر عنه نقلته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إنه من المقرر أن يصل الرئيس البرازيلي إلى كوريا الجنوبية في 22 من شهر فبراير الجاري في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام ، مشيرا إلى أنه سيعقد قمة مع نظيره الكوري الجنوبي في اليوم التالي لوصوله ثم يشهد الجانبان توقيع مذكرات تفاهم.

وأضاف البيان أن البرازيل تعد أكبر شريك تجاري واستثماري لكوريا الجنوبية في أمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أن الرئيسين يسعيان لتعزيز التعاون في مجموعة من المجالات لرفع مستوى العلاقات الثنائية.

تشمل مجالات التعاون بين كل من سول وبرازيليا التجارة والاستثمار والمناخ والطاقة والفضاء والصناعات الدفاعية والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتعليم والثقافة والتبادل بين الشعوب.

يشار إلى أن هذه ستكون أول زيارة دولة يقوم بها رئيس برازيلي إلى كوريا الجنوبية منذ 21 عاما؛ حيث كانت آخر زيارة قام بها لولا في عام 2005 خلال ولايته الأولى.