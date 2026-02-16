قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فينيسيوس: تطورت مع أربيلوا وأنشيلوتي غيرت وجه البرازيل

فينيسيوس لاعب ريال مدريد
فينيسيوس لاعب ريال مدريد
إسراء أشرف

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أنه شهد تطورًا واضحًا في مستواه عقب رحيل تشابي ألونسو وتولي ألفارو أربيلوا المسؤولية، مشيرًا إلى أن المدرب الجديد منحه ثقة كبيرة عبر دعمه المستمر والتركيز على الجوانب الإيجابية بدلًا من الإفراط في الانتقادات.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عبر فينيسيوس عن سعادته بحياته الحالية، قائلًا إنه يشعر بالامتنان لتمثيل ريال مدريد والعيش بجوار عائلته، مؤكدًا أن الاستقرار داخل الملعب وخارجه هو سر تألقه.

وأضاف النجم البرازيلي أنه رغم تتويجه بعدة بطولات، لا يزال يطمح للمزيد، خاصة بعد موسم خرج فيه الفريق دون ألقاب، معتبرًا ذلك أمرًا مؤلمًا لا يليق بطموحات النادي.

كما أبدى أمله في التتويج بالنجمة السادسة مع منتخب بلاده.

وتحدث فينيسيوس عن تأثير المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على منتخب البرازيل، مؤكدًا أن وصوله غير الكثير داخل الفريق، سواء على مستوى الأداء أو الحالة الذهنية، واصفًا إياه بأنه يمنح اللاعبين شعورًا بالهدوء والثقة، حتى أنه بدأ في تعلم اللغة البرتغالية بسرعة لتعزيز التواصل.

كما تطرق للحديث عن التحديات المرتبطة بالشهرة، موضحًا أنه لم يكن مستعدًا لها في سن مبكرة، خاصة مع صعوبة التحرك بحرية بسبب الأضواء والضغوط الإعلامية، لكنه أشار إلى أن حب الجماهير يعوض الكثير من تلك الضغوط.

وأكد أن الجانب الذهني يمثل عنصرًا حاسمًا في مسيرة أي لاعب، وأنه يتعامل مع الإشادة والانتقاد بنفس القدر من التركيز.

وبشأن صافرات الاستهجان، شدد على أنها لا تؤثر عليه، بل تحفزه لتقديم الأفضل، موضحًا أن مباريات الضغط هي التي تُظهر قيمة اللاعبين الكبار، وأن هذا جزء طبيعي من كرة القدم التي تنتهي كل أحداثها مع صافرة الحكم.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد أربيلوا منتخب البرازيل أنشيلوتي

