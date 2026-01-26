البرازيل تدخل سباق استضافة كأس العالم للأندية عام 2029

قررت البرازيل الدخول في سباق استضافة مونديال الأندية عام 2029، بعد عامين من تنظيمها نهائيات كأس العالم للسيدات.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي سمير شاود في ختام اجتماع استمر أكثر من ساعة مع إنفانتينو ولولا دي سيلفا رئيس بلادهم في برازيليا: "نعتقد أن البرازيل قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير. الأمر يتطلّب الكثير من النقاشات والكثير من التعديلات. لكن البرازيل ستقدّم بالفعل ملف ترشّحها".

وكان شاود عبّر العام الماضي عن "استعداد" البرازيل لتنظيم النسخة المقبلة من مونديال الأندية، بعد إقامة أول نسخة موسّعة بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة الصيف الماضي.

وأضاف شاود: "لقد طرحنا هذا الموضوع سابقاً. الحملة بحد ذاتها لم تطلق بعد، لكننا تحدثنا عنها خلف الكواليس. سنعمل من أجل ذلك".

وإلى جانب البرازيل، تطمح إسبانيا أيضاً الى تنظيم نسخة 2029، وفق تقارير صحافية محلية، رغم أن الاتحاد الإسباني للعبة لم يؤكد تلك النية.

وحضر المدير الفني الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي الاجتماع في القصر الرئاسي في بلانالتو، لكنه لم يدلِ بتصريحات، حاله حال لولا.