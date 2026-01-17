عبير صبري بالچينز تخطف الأنظار.. شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.
إطلالة عبير صبري
تألقت عبير صبري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ظهرت مرتدية جاكت و بنطلون چينز غامق، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات.
انتعلت عبير صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
ومن الناحية الجمالية، بدت عبير صبري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها ، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.