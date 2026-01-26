رحمة محسن والعوضي من كواليس علي كلاي.. صور

شارك الفنان أحمد العوضي فيديو جديدا من مسلسله الرمضاني علي كلاي المقرر عرضة هذا الموسم.

مسلسل علي كلاي

وظهر العوضي في الفيديو عبر لقطات مختلفة يرفضان علي أغنيتها الجديدة في المسلسل.

وخلال ماراثون رمضان المقبل 2026، يعود العوضي من جديد ويواصل تقديم التوليفة الشعبية الخاصة به، من خلال مسلسل علي كلاي، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي حول شاب في منتصف الثلاثينيات، يتمتع بمهارات عالية في الملاكمة، ويعيش حياة معقدة بعدما تبناه رجل أعمال ووفر له الحماية والدعم، وهو ما يفتح باب الصراع داخل الأسرة، وسط العديد من المفارقات.

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل علي كلاي أيضا إلى جانب العوضي كل من درة، ومحمود البزاوي، وانتصار، ويارا السكري، وعصام السقا، ومحمد ثروت، وطارق الدسوقي، وسارة بركة، وريم سامي، وضياء عبد الخالق، ورحمة محسن، وعمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقنوات ON البرومو الرسمي الأول لمسلسل «علي كلاي»، بطولة الفنان أحمد العوضي، تمهيدًا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، وذلك في إطار تشويقي حماسي جذب الجمهور منذ اللحظات الأولى.

وظهر أحمد العوضي خلال البرومو داخل حلبة ملاكمة أثناء خوضه أحد المباريات، في أجواء مليئة بالإثارة والقوة، مع إبراز ملامح شخصية «علي كلاي» التي تعتمد على التحدي والإصرار وعدم الاستسلام.