وصول راشد الماجد إلى الرياض لإحياء حفله.. صور

وصل الفنان راشد الماجد اليوم إلى مدينة الرياض، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المرتقب يوم 30 من الشهر الجاري.

وكان قد طرح الفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان "‏لا تبطي"، وهي من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح ، وألحان عادل عبدالله، وتوزيع أحمد الرضوان، مكساج وساوند ديزاين عادل عبدالله، وهندسة صوت معتز أبو حمدان ،وكورال مجموعة الوطن الفنية.

وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس، ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، فيما تولى إدارة الإنتاج علاء فياض، وإشراف عام من قبل الشاعر علي الخوار .

أحدث أغاني راشد الماجد

وفي أغسطس 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان راشد الماجد، التي تحمل اسم ليتني طير، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ليتني طير لـ راشد الماجد، من كلمات غريب، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي زيد نديم.

وفي شهر يونيو الماضي، طرحت الشركة المنتجة، أغنية الفنان راشد الماجد، الجديدة التي تحمل اسم يا حرام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد.