اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. قصة اعتزال سحر حمدي ونجاتها من الموت

سحر حمدي
سحر حمدي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، الاثنين 26 يناير، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة سحر حمدي التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1956، وتحتفل ببلوغها 67 عامًا، عُرفت سحر حمدي بموهبتها الفريدة في الرقص الشرقي، وتميزت بأسلوبها الخاص الذي منحها لقب “برنسيسة الرقص الشرقي”.

مسيرة سحر حمدي الفنية 

بدأت سحر مسيرتها الفنية منذ الطفولة، حيث ظهرت مواهبها في الرقص مبكرًا، واستطاعت أن تجيد الرقص الشرقي بأسلوب مبتكر، عرفت بلمساتها الخاصة في اختيار بدلات الرقص ذات الألوان المميزة والتصاميم المبتكرة، مما جعلها واحدة من أبرز راقصات جيلها.

أعمال سحر حمدي الفنية

قدمت سحر حمدي العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في السينما المصرية. من أشهر أفلامها:

• “أرجوك أعطني هذا الدواء” مع نبيلة عبيد ومحمود عبد العزيز.

• “المشاغبون في نويبع”.

• “مشاغبون في السجن”.

كما غنت مجموعة من الأغاني الخفيفة التي لاقت إعجاب الجمهور، منها:

• “الحلوين علشان حلوين”.

• “تعبت من الدلع”.

• “جمال الروح”.

اعتزال سحر حمدي 

في عام 1990، تعرضت سحر حمدي لصدمة شديدة بوفاة والدتها، مما دفعها للتفكير في زوال بريق الدنيا وبدأت تراجع حساباتها، ولكن زلزال عام 1992 كان الحدث الفاصل في حياتها، حيث شاهدت المآسي والضحايا تحت الأنقاض، مما دفعها لاتخاذ قرار حاسم باعتزال الرقص، التوبة، وارتداء الحجاب، لتبتعد عن الأضواء والشهرة تمامًا.

نجاة سحر حمدي من الموت

وكانت قد كشفت شقيقة سحر حمدي عن حادثة مؤلمة كادت تودي بحياتها، حيث تعرضت لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية لعلاج انسداد في البطن. أوضحت أن الفنانة أصيبت بتلوث حاد بعد العملية أدى إلى تدهور حالتها الصحية، مما استدعى نقلها إلى باريس لتلقي العلاج، حيث نجت من الموت بأعجوبة بعد صراع طويل مع المرض.

