فن وثقافة

نادية الجندي تشارك صورة نادرة في شبابها

علا محمد

شاركت الفنانة نادية الجندي صورة نادرة لها وهي في فترة الشباب عبر حسابها علي مواقع التواصل الإجتماعي .


ونشرت نادية الجندي، الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة أوي"، "قمر طول عمرك"، "صغيرة ولا كبيرة برضة قمر"، "القمر بتاعنا"، "نجمتنا العسل"، "الأجمل".


وتتميز نادية الجندى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالتجمع الخامس عن تفاصيل مثيرة في اتهام الفنانة التونسية فريال يوسف للفنانة نادية الجندي بالسب والقذف والتشهير  بعدما نعتتها في عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية بأنها "فنانة فاشلة" بسبب مسلسل "أسرار".

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة التونسية فريال يوسف التي توجهت رفقة محاميها المستشار شريف حافظ لتقديم كافة الأدلة على اتهامها للفنانة نادية الجندي  وأوضحت خلال التحقيقات الضرر الواقع عليها مما ذكرته النجمة نادية الجندي في حقها وما عاد عليها بالسلب مادياً ومعنوياً من ذلك.

وقالت إنه تم استضافتها في لقاء تليفزيوني عندما سألت عن الاعمال التي ندمت عليها واجهدتها نفسياً فأجابت بذكر اسماء ثلاث مسلسلات ومن ضمنهم ذكرت مسلسل أسرار ، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم أجرها ومستحقاتها المالية.

نادية الجندي الفنانة نادية الجندي

