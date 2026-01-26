WATCH IT ترفع شعار رمضانك عندنا.. أهم أعمال المنصة لدراما رمضان 2026

في إطار استعداداتها لموسم دراما رمضان 2026، أعلنت منصة WATCH IT عن إطلاق شعارها الجديد «رمضانك عندنا»، في خطوة تعكس استراتيجيتها داخل المشهد الدرامي الرقمي خلال الشهر الكريم، عبر تقديم محتوى متنوع وحصري يلبي مختلف الأذواق.



وتدخل WATCH IT السباق الرمضاني بمجموعة قوية من المسلسلات المنتظرة، تضم نخبة من الأعمال الدرامية والاجتماعية والتشويقية، أبرزها:



اللون الأزرق، مين ميحبش مودي، توابع، أولاد الراعي، فرصة أخيرة، على قد الحب، حد أقصى، بيبو، حكاية نرجس، فن الحب، فخر الدلتا، درش، صحاب الأرض، علي كلاي، أب ولكن، عرض وطلب، اتنين غيرنا، ورجال الظل – عملية رأس الأفعى، في توليفة درامية تعكس تنوع الرؤى والموضوعات، وتجمع بين نجوم الصف الأول وأصوات فنية واعدة.



وتسعى المنصة من خلال هذه الأعمال إلى تقديم محتوى يعبر عن الواقع المصري والعربي، ويمزج بين القضايا الاجتماعية والإنسانية، والدراما الشعبية، وأعمال الأكشن والإثارة، في تجربة مشاهدة متكاملة تواكب تطلعات الجمهور خلال شهر رمضان.