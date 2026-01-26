3 معارض فنية ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب عن إقامة ثلاثة معارض فنية ضمن خطة الاحتفال بـ الدورة العاشرة (الدورة البرونزية للمهرجان )، والتي تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل المقبل بمحافظة قنا.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس ورئيس المهرجان، إن الدورة العاشرة تُقام برعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، ومؤسسة هاي واي ترافيل، وتشهد تنوعًا كبيرًا في الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للعروض المسرحية.

معرض التوثيق الفوتوغرافي

وأوضح الهواري أن من أبرز هذه الفعاليات معرض التوثيق الفوتوغرافي، والذي يضم مجموعة من الصور التي ترصد وتوثق مسيرة المهرجان منذ انطلاقه وحتى دورته الحالية، بما يعكس تطور التجربة المسرحية ودورها في دعم شباب المسرحيين.

كما تشمل الفعاليات معرض العرائس والأراجوز، المرتبط بورش صناعة الأراجوز التي يحرص المهرجان على إقامتها منذ دوراته الأولى، في إطار الحفاظ على الفنون الشعبية والتراثية وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة.

وأضاف أن المهرجان ينظم أيضًا معرض منتجات الحرف التراثية، والذي يُقام سنويًا على هامش الفعاليات، دعمًا للحرفيين وتشجيعًا للصناعات اليدوية الأصيلة، وربط الفن المسرحي بالهوية الثقافية والتراثية لمحافظات الصعيد.