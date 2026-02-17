صراخ ورعب.. رحمة محسن وأسماء جلال وأحمد السقا أبرز ضحايا رامز ليفل الوحش | البرومو الرسمي

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الشهير “رامز ليفل الوحش”.

وظهر في البرومو استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وابرزهم ، رحمة محسن ، غادة عبد الرازق ، أسماء جلال ، أحمد السقا، حمو بيكا، روجينا ، دينا ، مصطفى غريب ، كارولين عزمي، ومروان عطية.

وتدور أحداث المقلب حول دخول الضيوف في عدة أماكن ضيقة يتعرضون فيها إلى مواقف صعبة كالرش بالمياه والتعرض للصعق الكهربائي .

وأثار الموسم الجديد من برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال حالة واسعة من الجدل، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن النجم الأعلي اجرا مقابل الظهور في حلقة واحدة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن البرنامج الذي يحمل اسم رامز ليفل الوحش ويعرض خلال موسم رمضان، استقطب عددًا من نجوم الفن والرياضة، وسط تكهنات بأرقام مالية وُصفت بأنها “خرافية”.

ولم يتوقف الجدل عند حدود الأجور، إذ تحدثت مصادر رياضية عن اعتذار عدد من نجوم الكرة عن الظهور في البرنامج، خوفًا من التعرض لإصابات نتيجة طبيعة المقالب، فيما لم تصدر تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي تلك الأنباء.



