شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة إمام عاشور ببرنامج رامز جلال

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة مساركة بعض نجوم الاهلي في برنامج المقالب الخاص ب رامز جلال

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أنه تواصل بشكل مباشر مع الجهات المسؤولة عن إنتاج العمل التلفزيوني للوقوف على صحة الأنباء المنتشرة حيث تبين أن اسم إمام عاشور غير مدرج تماما ضمن قائمة الضيوف للموسم الحالي.

وتابع ان الجهات المسؤوله نفت تصوير النجم الشاب امام عاشور لأي حلقات؛ مما ينهي حالة الجدل التي أثيرت حول سفر اللاعب سرا في توقيتات حساسة من الموسم الرياضي.

وأوضح شوبير أن غياب إمام عن برنامج رامز جلال يأتي في إطار رغبة اللاعب والنادي في الابتعاد عن أي مسببات لتشتيت الذهن خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب انضباطا تاما للعودة إلى المستطيل الأخضر بكامل الجاهزية البدنية والفنية، بعيدا عن صخب الترفيه أو الملاحقات الإعلامية