ضياء عبد الخالق يكشف كواليس وأسرار شخصيته في مسلسل علي كلاي

كشف الفنان ضياء عبد الخالق عن كواليس شخصيته في مسلسل "علي كلاي"، مؤكدًا سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها على دوره وتفاعل الجمهور مع الشخصية منذ عرض الحلقات الأولى.

وأوضح ضياء عبدالخالق في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أنه يجسد خلال الأحداث شخصية المعلم عظيمة، وهي شخصية شريرة تحمل أبعادًا نفسية معقدة، حيث يقع في حب إحدى الفتيات ويسعى للزواج منها، لكنه يتبع أساليب قاسية وشريرة في محاولة الوصول إلى هدفه، غير مدرك أن تصرفاته تدفعها إلى كراهيته والخوف منه بشكل أكبر.

وأشار عبد الخالق إلى أن التحضير للشخصية استغرق مذاكرة وجهدًا كبيرين، موضحًا أنه اعتمد على المذاكرة الجيدة ودراسة تفاصيل الشخصية وأبعادها النفسية

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، مؤكدًا أن الأجواء داخل الكواليس اتسمت بالاحترافية والتعاون بين جميع المشاركين في المسلسل.



ويشارك في بطولة مسلسل "علي كلاي" نخبة من النجوم، من بينهم درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، أحمد صيام ، إلى جانب رحمة محسن وعمر رزيق و عدد كبير من النجوم