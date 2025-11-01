قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
إطلاق Vivo X300 عالميا بسعر مرتفع وبطارية أصغر

Vivo X300
Vivo X300
شيماء عبد المنعم

بعد إطلاقه في السوق الصيني في وقت سابق من هذا الشهر، طرحت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo X300 في الأسواق الأوروبية، حيث تم الكشف عن الهاتف كأحدث هواتف الشركة الرائدة. 

ومع وصوله إلى الأسواق العالمية، أشارت بعض التقارير إلى أن هاتف فيفو Vivo X300 يباع مقابل سعر مرتفع في أوروبا مقارنة بالسوق الصيني، بالإضافة إلى تغيير ملحوظ في سعة البطارية.

مواصفات Vivo X300

يتميز هاتف Vivo X300، بمعالج Dimensity 9500 من ميدياتك، وشاشة بقياس 6.31 بوصة من نوع BOE Q10+ LTPO AMOLED بدقة 1.5K، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع ماسح بصمات مدمج في الشاشة. 

بينما كان الإصدار الصيني يحتوي على بطارية بسعة 6040 مللي أمبير، فإن النسخة الأوروبية تأتي مع بطارية أصغر بسعة 5360 مللي أمبير، رغم دعم الشحن السريع بقدرة 90 وات للشحن السلكي و40 وات للشحن اللاسلكي.

هاتف Vivo X300

فيما يخص الكاميرات، يأتي هاتف Vivo X300 مع كاميرا خلفية ثلاثية من Zeiss بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل أيضا، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة فيفو OriginOS 6.

تطرح فيفو هاتف Vivo X300 في أوروبا بسعر 1049 يورو (أي ما يعادل 57189 جنيه مصري)، ويأتي بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين، مع خيارات لونية تشمل الأسود Phantom Black والوردي Halo Pink.

وبالمقارنة، يباع نفس الإصدار في الصين بسعر 4399 يوان (أي ما يعادل 29 ألف جنيه مصري)، مما يعني فرقا كبيرا في السعر بين السوقين.

جدير بالذكر أن فيفو تعتزم إطلاق سلسلة Vivo S50 خلال الشهر المقبل في الصين، وتشمل المواصفات الرئيسية للهاتفين المرتقبين S50 وS50 Pro Mini، واللذان يتوقع أن يقدما ترقية ملموسة مقارنة بسلسلة S30 التي طرحت في وقت سابق من هذا العام.

