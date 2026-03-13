قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ثغرة خفية في قلب الهواتف.. خلل خطير قد يعرض ربع أجهزة "أندرويد" للاختراق

خلل خطير قد يعرض ربع أجهزة "أندرويد" للاختراق
خلل خطير قد يعرض ربع أجهزة "أندرويد" للاختراق
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير أمني حديث عن ثغرة خطيرة في بعض الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد والمزودة بمعالجات “ميدياتك”، قد تتيح للمهاجمين اختراق الأجهزة والوصول إلى بيانات المستخدم الحساسة خلال أقل من دقيقة واحدة. 

وتشمل هذه البيانات الرسائل الشخصية وعبارات الاستعادة الخاصة بمحافظ العملات المشفرة، وذلك عبر توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB فقط، وفق دراسة صادرة عن شركة Ledger المتخصصة في أمن الأصول الرقمية.

وأوضح فريق الأبحاث الأمنية التابع للشركة Ledger Donjon Security Research Team، أن قراصنة أخلاقيين تمكنوا من إثبات وجود الثغرة عمليا من خلال توصيل هاتف Nothing CMF Phone 1 بحاسوب محمول، حيث نجحوا في اختراق نظام الحماية في الجهاز واستخراج بيانات حساسة خلال نحو 45 ثانية فقط.

وأشار الخبراء الأمنيون إلى أن هذه الثغرة موجودة منذ فترة طويلة قد تصل إلى عقد كامل، لكنها لم تكشف للعامة من قبل.

أندرويد 

ثغرة قد تطال ربع هواتف أندرويد

أوضح الباحثون أن الخلل مرتبط بالمكونات المادية للهاتف نفسه، أي الأجزاء الإلكترونية الداخلية التي تشغل الجهاز، وليس بالبرمجيات فقط. 

ويتركز الخلل تحديدا في بيئة التنفيذ الموثوقة المدمجة داخل المعالج، إضافة إلى عدد من شرائح “ميدياتك” المستخدمة على نطاق واسع في الهواتف الذكية. 

وتشير التقديرات إلى أن هذه الشرائح موجودة في نحو 25% من أجهزة أندرويد حول العالم، خاصة في الهواتف منخفضة ومتوسطة التكلفة.

ووفق الباحثين، يمكن للمهاجم خلال نحو 45 ثانية فقط وقبل اكتمال تحميل النظام توصيل الهاتف عبر كابل USB واستخراج المفاتيح التشفيرية الأساسية التي تحمي بيانات الجهاز، ما يتيح لاحقا فك تشفير المعلومات والوصول إليها خارج الهاتف.

إصلاح أمني وتوصيات للمستخدمين

بعد إبلاغ الشركة بالمشكلة، أصدرت “ميدياتك” تحديثا للبرمجيات الثابتة يمكن لمصنعي الهواتف مثل سامسونج تضمينه في تحديثات الأمان القادمة للأجهزة المتأثرة.

كما نشرت الشركة تقريرا أمنيا يتضمن قائمة بالشرائح المتأثرة بالثغرة، ما يسمح للمستخدمين بالتحقق مما إذا كان هاتفهم يستخدم أحد هذه المعالجات.

وينصح الخبراء المستخدمين بتحديث هواتفهم بانتظام وتثبيت أحدث التحديثات الأمنية الصادرة عن الشركات المصنعة، باعتبارها الخطوة الأبسط والأكثر فعالية لحماية الأجهزة والبيانات الشخصية.

أندرويد ثغرة الهواتف ميدياتك

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

نتنياهو

نتنياهو : النظام الإيراني يقترب من السقوط.. ويجب خروج الشعب إلى الشوارع

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نريد الدخول في حرب جديدة كل عام

المهندس هاني ضاحي

لو نازل انتخابات المهندسين الصبح.. حزمة ضوابط وإجراءات لا تتجاوزها

أمانى عصفور

القومي للمرأة يشارك في الحدث الجانبي للصين عن تسخير التقنيات الرقمية لحماية حقوق النساء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

