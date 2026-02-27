قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
ملايين الهواتف مهددة.. 1575 ثغرة في تطبيقات أندرويد تكشف معلوماتك الخاصة

شيماء عبد المنعم

أفاد موقع Bleeping Computer، بأن عدة تطبيقات شهيرة للصحة النفسية على متجر جوجل بلاي، والتي تجاوز مجموع تحميلاتها 14.7 مليون مرة، تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة قد تعرض المعلومات الطبية الحساسة وبيانات العلاج النفسي للمستخدمين للخطر.

أجرى باحثو الأمن في Oversecured فحصا على 10 تطبيقات للصحة النفسية، وكشفوا عن 1575 ثغرة أمنية، من بينها 54 ثغرة مصنفة عالية الخطورة. 

تشمل هذه المشكلات تخزين البيانات بشكل غير آمن، وضعف التشفير، وثغرات في التعامل مع بيانات المستخدم، ما قد يسمح للمهاجمين باعتراض بيانات تسجيل الدخول، انتحال الإشعارات، أو الوصول إلى سجلات العلاج. 

بعض التطبيقات كانت تخزن البيانات محليا بطريقة يمكن الوصول إليها بسهولة، بينما استخدمت تطبيقات أخرى طرقا غير آمنة لإنشاء رموز الجلسات أو مفاتيح التشفير.

تستهدف هذه التطبيقات مساعدة المستخدمين الذين يعانون من الاكتئاب والقلق واضطراب ثنائي القطب، وغالبا ما تعد بالحفاظ على خصوصية المحادثات أو تشفيرها، إلا أن الثغرات الأمنية المكتشفة تقوض هذه الضمانات.
 

التطبيقات التي تم رصدها وفقا للتقرير

وأوضح الباحثون أن الفحص كشف عن أكثر من 1500 ثغرة أمنية في عشرة تطبيقات للصحة النفسية، منها 54 ثغرة عالية الخطورة و538 متوسطة و983 منخفضة. 

وعلى الرغم من عدم تصنيف أي منها كحرجة، فإن العديد منها يمكن أن يستغل لاعتراض بيانات تسجيل الدخول، تزوير الإشعارات، تنفيذ حقن HTML، أو تتبع موقع المستخدم.

واكتشف الباحثون في أحد التطبيقات، الذي تجاوزت تنزيلاته المليون، أكثر من 85 ثغرة متوسطة وعالية يمكن أن تستغل للوصول إلى بيانات جلسات العلاج وخرق خصوصية المستخدمين. 

وقال سيرجي توشين، مؤسس شركة Oversecured للأمن السيبراني: “بيانات الصحة النفسية تحمل مخاطر فريدة، في الأسواق المظلمة، تباع سجلات العلاج بما يزيد على 1000 دولار للسجل الواحد، وهو مبلغ أكبر بكثير من بيانات بطاقات الائتمان”.

جوجل بلاي ثغرات أمنية تطبيقات تطبيقات الصحة النفسية تطبيقات أندرويد

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

