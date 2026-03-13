قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
طن حشيش وشابو.. الداخلية تداهم أوكار مروجى المخدرات بالمحافظات
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية 30 ألف مللي أمبير.. هاتف خارق يظهر فجأة ويكسر كل القواعد

هاتف Energizer P30K Apex
هاتف Energizer P30K Apex
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة Energizer، عن عودتها إلى سوق الهواتف الذكية بهاتف جديد باسم Energizer P30K Apex، وهو جهاز متين يركز على ميزة بارزة واحدة وهي بطارية عملاقة بسعة 30000 مللي أمبير في الساعة، مصمم خصيصا للمستخدمين الذين يفضلون قدرة التحمل الطويلة على التصميم النحيف.

بطارية عملاقة وعمر استخدام مذهل

وفقا للمواصفات المعلنة، قد يصبح Energizer P30K Apex أحد أطول الهواتف الذكية من حيث عمر البطارية في السوق، وتقول الشركة إن الهاتف قادر على الصمود حتى شهر كامل في وضع الاستعداد أو الاستخدام الخفيف والمتنوع، بفضل سعته الكبيرة. 

وبالمقارنة، هذا يعادل تقريبا سعة 7 بطاريات من iPhone 17 Pro مجتمعة، وعلى الرغم من أن النتائج الواقعية ستختلف حسب شدة الاستخدام، إلا أن ذلك يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالبطاريات المعتادة بسعة 4000 أو 7000 مللي أمبير في معظم الهواتف الذكية اليوم.

يدعم الهاتف شحن سريع بقدرة 66 وات عبر منفذ USB-C، ما يقلل من وقت إعادة الشحن بشكل نسبي، على الرغم من أن ملء بطارية بهذا الحجم سيظل يتطلب صبرا.

هاتف Energizer P30K Apex

أداء ومواصفات تقنية متقدمة للفئة المتوسطة

بعيدا عن البطارية، يقدم الجهاز أداء جيدا بالنسبة لهاتف متين متوسط الفئة، ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7300، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين الداخلي، ما يوفر أداء سلسا للتطبيقات اليومية، وتعدد المهام، والألعاب المتوسطة.

يضم الهاتف أيضا شاشة IPS كبيرة بقياس 6.95 بوصة وبدقة 2460 × 1080 بكسل. 

كما يأتي قسم التصوير بمواصفات مثيرة للاهتمام، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرتان ثانويتان بدقة 50 و5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

ركزت Energizer أيضا على متانة الهاتف، إذ يحمل تصنيف IP69K، مما يجعله مقاوما للغبار والماء والضغط العالي، ويستهدف الهاتف بشكل أساسي العمال، والمسافرين، ومحبي الأنشطة الخارجية.

هاتف Energizer P30K Apex

السعر وتاريخ الإطلاق

من المتوقع أن يطرح هاتف Energizer P30K Apex في شهر يونيو 2026 بسعر يبلغ 399 يورو (حوالي 435 دولارا).

هاتف Energizer Energizer P30K Apex هواتف متينة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

بسكوت جوز الهند

جهزي للعيد.. طريقة تحضير بسكويت جوز الهند

الشطة

خبر صادم لمحبي الشطة.. 3 مخاطر تصيبك عند الإكثار منها

الشمر

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

