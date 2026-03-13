ببطارية 30 ألف مللي أمبير.. هاتف خارق يظهر فجأة ويكسر كل القواعد

أعلنت شركة Energizer، عن عودتها إلى سوق الهواتف الذكية بهاتف جديد باسم Energizer P30K Apex، وهو جهاز متين يركز على ميزة بارزة واحدة وهي بطارية عملاقة بسعة 30000 مللي أمبير في الساعة، مصمم خصيصا للمستخدمين الذين يفضلون قدرة التحمل الطويلة على التصميم النحيف.

بطارية عملاقة وعمر استخدام مذهل

وفقا للمواصفات المعلنة، قد يصبح Energizer P30K Apex أحد أطول الهواتف الذكية من حيث عمر البطارية في السوق، وتقول الشركة إن الهاتف قادر على الصمود حتى شهر كامل في وضع الاستعداد أو الاستخدام الخفيف والمتنوع، بفضل سعته الكبيرة.

وبالمقارنة، هذا يعادل تقريبا سعة 7 بطاريات من iPhone 17 Pro مجتمعة، وعلى الرغم من أن النتائج الواقعية ستختلف حسب شدة الاستخدام، إلا أن ذلك يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالبطاريات المعتادة بسعة 4000 أو 7000 مللي أمبير في معظم الهواتف الذكية اليوم.

يدعم الهاتف شحن سريع بقدرة 66 وات عبر منفذ USB-C، ما يقلل من وقت إعادة الشحن بشكل نسبي، على الرغم من أن ملء بطارية بهذا الحجم سيظل يتطلب صبرا.

هاتف Energizer P30K Apex

أداء ومواصفات تقنية متقدمة للفئة المتوسطة

بعيدا عن البطارية، يقدم الجهاز أداء جيدا بالنسبة لهاتف متين متوسط الفئة، ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7300، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين الداخلي، ما يوفر أداء سلسا للتطبيقات اليومية، وتعدد المهام، والألعاب المتوسطة.

يضم الهاتف أيضا شاشة IPS كبيرة بقياس 6.95 بوصة وبدقة 2460 × 1080 بكسل.

كما يأتي قسم التصوير بمواصفات مثيرة للاهتمام، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرتان ثانويتان بدقة 50 و5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

ركزت Energizer أيضا على متانة الهاتف، إذ يحمل تصنيف IP69K، مما يجعله مقاوما للغبار والماء والضغط العالي، ويستهدف الهاتف بشكل أساسي العمال، والمسافرين، ومحبي الأنشطة الخارجية.

هاتف Energizer P30K Apex

السعر وتاريخ الإطلاق

من المتوقع أن يطرح هاتف Energizer P30K Apex في شهر يونيو 2026 بسعر يبلغ 399 يورو (حوالي 435 دولارا).