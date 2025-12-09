قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خروج الفراعنة ودعم صلاح وأرض الزمالك | تصريحات قوية من وزير الرياضة

أشرف صبحي
أشرف صبحي
عادل نصار

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، تصريحات هامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

رسالة وزير الشباب لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول: كل الدعم ولسة قدامك كتير

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيره مع ناديه، قائلا: ندعم صلاح حتى يكون في حالة نفسية جيدة ومينفعش بعد فترة من الزمن يكون التعامل كده.

وتابع  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن صلاح رمز كبير وكابتن منتخب مصر وكلنا ندعمه من أجل الرجوع للمنتخب الذي بدأ معسكره يوم 15 .
وأكد أنه يتواصل مع صلاح وداعم له وواخد باله مما يحدث وهذا الدور الطبيعي، والكرة مزاج لينا جميعًا وإن شاء الله يكون في خطة للي جاي.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: تحدثت مع صلاح ومع العائلة وكل حاجة تتقال في وقتها، إحنا داعمين ليك يا صلاح وهو فتح الطموح لكل طفل ولكل من يمارس الرياضة ونقولك متشكرين على اللي حققته ولسه قدامك كتير .

وشدد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن مصر أبطال عالم في ألعاب كتير فردية وفي إنجازات متعددة وعاوزين نحافظ عليها، والألعاب الجماعية خدت طريقها في هذا الشأن.

أول تعليق من وزير الرياضة على خروج الفراعنة المهين من كأس العرب

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل هزيمة منتخب مصر من الأردن والخروج المبكر من بطولة كأس العرب، قائلا: المنتخب الكبير يحتاج تركيز خاصة أننا مقبلين على كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وتابع  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرعة كأس العالم وضعت مصر في مجموعة غير صعبة نسبيًا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لن يكون مقبولا أن يكون المنتخب الكبير غير ملائم لينا ولشكلنا، كما حدث في البطولة العربية.

وأردف أن شكل المنتخب غير مقبول وزعل الناس وزعلنا ولازم يكون في مبرر واتحاد الكرة لازم يتكلم، رغم أني سافرت لهم قطر وقولت لهم شدوا حيلكم ولازم يكون في منتخب تاني جاهز بشكل دائم.

وردًا على تصريحات حلمي طولان، التي هاجم فيها المسئولين لعدم تقديم الدعم، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه ينبغي ألا يكون هناك مهاترات كتير في الوقت ده، واتحاد الكرة عنده الموضوع يقول في أيه والمستقبل هيكون عامل إزاي، وكل مرة أسأل في أيه ومحتاجين ايه؟.

وأردف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن بطولة كأس العرب مش في الأحندة الدولية ولكن طالما خدنا قرار بالمشاركة يبقى خلص الموضوع.

الحل قريب قوي.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الزمالك على أرض النادي

تجاوب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على طلب الإعلامي أحمد موسى، والذي قال فيه: لي رجاء شخصي أن في ملايين من جماهير الزمالك متأثرين بموضوع أرض النادي، والنادي كبير وجماهيره محترمة وكحكومة لازم يكون فيه تدخل وحل الموضوع ونقولهم الموضوع اتحل.

وتابع  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مسيرة النادي اللي ماشية بيها دلوقتي حريصين وعاوزينها تستمر، ومينفعش نختصر مشكلة النادي في قطعة أرض.

وجه  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة مطمئنة إلى جماهير الزمالك وقال إن الإعلان سيتم في وقتها وسيكون قريبًا لأن نص المشكلة تم حلها، وهناك مشكلة قانونية في موضوع الأرض، ونصبر عشان يكون الحل شامل أفضل من الحل المؤقت، قائلا: الحل قاب قوسين أو أدنى والمشكلة داخل على تمام التمامين

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه بعد أزمة الزمالك هنحل مشكلة الإسماعيلي وبعدين الاتحاد ودي الأندية الجماهيرية.
 

كواليس توليه منصب رفيع باليونسكو: سألوني في الكاراتيه

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو، قائلا: أول مرة ندخل المنطقة دي ومنظمة اليونسكو عالمية موجودة في باريس.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك اجتماع للمنشطات في مقر اليونسكو بصحبة السفير المصري منذ 6 أشهر.
وأردف أنه تم الاقتراح عليه في اليونسكو الترشح لهذا المنصب وسألوه في بعض الأمور وممارسته للكاراتيه وبعد الحديث ورؤيتهم مناسبًا لهذا المنصب، قرر ترك الأمر للدولة المصرية وكانت هناك لجنة تعمل في هذا الإطار.
واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه كان هناك دعم من الدولة المصرية وتحركات من وزارة الخارجية وأقيم الاجتماع في تشيلي ودخل ترشيح مصر له رسميًا.
 

الرياضة الدكتور أشرف صبحي أحمد موسى كأس العالم وزير الشباب والرياضة

