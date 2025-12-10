أحمد أبو الغيط: العالم على وشك حرب باردة ثانية.. تفاصيل

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم يوشك على الانزلاق نحو حرب باردة ثانية، نتيجة تحسب الولايات المتحدة والدول الغربية من الصين وروسيا الاتحادية.



وقال خلال محاضرة بعنوان «التطورات العالمية وانعكاساتها على المنطقة»، عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحديث عاد إلى التنافس والحشد العسكري والاستعداد لمواجهات، مشيرًا إلى أن هذه مؤشرات إرهاصات الحرب الباردة.

وأضاف أبو الغيط أن الصين، باعتبارها القطب الجديد الصاعد، قد تشكل تهديدًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن من يطالع الصحف والمجالات الغربية سيدرك صعوبة المسألة وتعقيدها.

وأوضح أن الصين قوة صاعدة واضحة، في مقابل القوة المهيمنة التقليدية الزائلة، والتي تمثل تحالفًا بين بريطانيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة امتداد للإمبراطورية البريطانية منذ مفاهيم الحكم الأولى، مع اعتمادها على القوة البحرية لفرض الهيمنة والسيطرة.





