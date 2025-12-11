محمود فهمي: الداخلية تصدت بقوة للخروقات خلال الانتخابات.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، المتخصص في شئون البرلمان بوكالة أبناء الشرق الأوسط، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على التصدي للخروقات في العملية الانتخابية منوها أن التجاوزات في هذه المرحلة أقل من السابقة.

وأضاف محمود فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أن وزارة الداخلية تصدت بقوة للخروقات والتجاوزات بشأن العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بالمال السياسي أو توزيع كروت دعاية انتخابية أمام اللجان، كما تتصدى بشكل لحظي لكافة الخروقات أمام اللجان.

وتابع: لاحظنا إقبال على مدار اليوم في الانتخابات، وإقبال كبير بالمناطق الريفية التي تتميز بالقبلية والعائلية وحشد من المرشحين للتصويت في العملية الانتخابية، منوها أن الناخب هو عصب العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن التجاوزات هي موجودة في كل استحقاق انتخابي، منوها أن هناك ثلاث أنواع من التجاوزات تتكرر دائما، سواء حشد الناخبين بالسيارات أو توزيع كروت دعاية انتخابية للتصويت لمرشح بعينه، وتجميع بطاقات شخصية وتوزيع أموال على الناخبين للتصويت لمرشح بعينه.