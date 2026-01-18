أخبار التكنولوجيا.. واتساب يكشف ميزة جديدة تحمي خصوصيتك وموتورولا تطلق ساعة ذكية بسعر اقتصادي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

واتساب يكشف سر تحديث الحالة.. ميزة جديدة تحمي خصوصيتك

أطلقت منصة واتساب، تحديثا تجريبيا جديدا لمستخدمي أندرويد عبر برنامج Google Play Beta، ويأتي هذا التحديث بميزة جديدة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عند مشاركة تحديثات الحالة.

تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بمعرفة من يمكنه رؤية تحديث الحالة حتى بعد نشرها، ما يسهل التحكم في الخصوصية والتأكد من إعدادات الجمهور لكل حالة يتم نشرها على واتساب.

بميزات خرافية وتصميم معدني .. موتورولا تطلق ساعة ذكية بسعر اقتصادي

ستطلق شركة موتورولا ساعة Moto Watch في الهند يوم 23 يناير بالتزامن مع هاتف Motorola Signature الذكي. وقد عرضت الشركة الساعة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في وقت سابق من هذا الشهر.

تتميز الساعة الذكية بشاشة OLED مقاس 1.43 بوصة داخل هيكل من الألومنيوم بقطر 47 مم. ويوجد زر تحكم جانبي من الفولاذ المقاوم للصدأ.

هل يستحق هاتف Galaxy S26 Ultra الشراء؟.. السعر والمواصفات

لطالما كانت سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس ألترا مثالاً يحتذى به في فئة الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد، إذ تجمع بين أحدث التقنيات، وأفضل الكاميرات، وأرقى ميزات برمجيات سامسونج. وبينما لا نزال ننتظر سلسلة جالاكسي إس 26، كشفت العديد من الشائعات والتسريبات عن تفاصيل كثيرة حول أحدث هواتفها الرائدة.

فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالةواتساب

حذر خبراء الأمن السيبراني من حملة برامج خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي إصدار الويب من تطبيق واتساب، محولين المنصة إلى أداة لنشر برمجيات مصرفية خبيثة تلقائيا بين جهات الاتصال.

وتعرف هذه الحملة باسم Boto CordeRosa، وترتبط بـ فيروس مصرفي خطير يدعى Astaroth، ما يجعل احتواء الهجوم وإيقاف انتشاره أمرا بالغ الصعوبة بعد انطلاقه.