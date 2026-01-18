بميزات خرافية وتصميم معدني .. موتورولا تطلق ساعة ذكية بسعر اقتصادي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
استثمارات وتكنولوجيا وتجارة حرة.. مصر وكوريا الجنوبية تضعان الأساس لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
خاص| دوللي شاهين لـ صدى البلد: والدتي تمثل لي الحياة والعائلة هي الداعم الأساسي.. فيديو
ستطلق شركة موتورولا ساعة Moto Watch في الهند يوم 23 يناير بالتزامن مع هاتف Motorola Signature الذكي. وقد عرضت الشركة الساعة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في وقت سابق من هذا الشهر.
تتميز الساعة الذكية بشاشة OLED مقاس 1.43 بوصة داخل هيكل من الألومنيوم بقطر 47 مم. ويوجد زر تحكم جانبي من الفولاذ المقاوم للصدأ. 

يمكنك الاختيار بين أحزمة من السيليكون أو الجلد أو الفولاذ المقاوم للصدأ. الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 3. الساعة حاصلة على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى تصنيف 1 ATM لمقاومة الماء الضحل.
تعاونت موتورولا مع شركة بولار، المتخصصة في علوم الرياضة، لتطوير ميزات اللياقة البدنية في الساعة. تتتبع الساعة عدد الخطوات، ومعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومستوى التوتر، وجودة النوم. كما تتضمن ميزات بولار مثل حساب السعرات الحرارية الذكية، وإعادة الشحن الليلي، ومؤشر النشاط. تركز هذه الميزات على التعافي وشدة التمرين بدلاً من مجرد الأرقام. بالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة تنبيهات لشرب الماء، وتنبيهات لتناول الأدوية، وإمكانية تحديد أهداف مخصصة.

ميزات ساعة Moto Watch

تتميز الساعة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد، وتدعم إجراء المكالمات الهاتفية عبر مكبر الصوت والميكروفون المدمجين. ويتولى نظام moto ai من موتورولا إدارة الإشعارات والملخصات، بما في ذلك ميزة "أطلعني على آخر المستجدات" على الهواتف المتوافقة. تعمل الساعة بنظام تشغيل موتورولا الخاص، وليس بنظام Wear OS. يتطلب استخدامها نظام Android 12 أو أحدث.

يصل عمر البطارية إلى 13 يومًا مع الاستخدام العادي، أو حوالي 7 أيام مع تشغيل الشاشة الدائمة. وتقول موتورولا إن شحنًا لمدة خمس دقائق يكفي ليوم كامل من الاستخدام.

تتوفر ساعة Moto Watch باللونين الأسود والفضي غير اللامعين. بعد إطلاقها، يمكنك شراؤها من Flipkart وmotorola.in وفي المتاجر. في الولايات المتحدة، ستتوفر الساعة ابتداءً من 22 يناير 2026 ، بينما ستتوفر عالميًا ابتداءً من فبراير.

شركة موتورولا ساعة Moto Watch هاتف Motorola Signature هاتف Motorola Signature الذكي شاشة OLED

