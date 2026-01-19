"واتساب" تستبدل Tenor بـ Klipy في البحث عن صور GIF

يستعد تطبيق واتساب لاستبدال تطبيق Tenor بتطبيق Klipy كأحد مزودي صور GIF الافتراضيين. وقد تم اكتشاف هذا التغيير في آخر تحديث تجريبي لنظام iOS من قِبل WABetaInfo (الإصدار 26.2.10.70)، والمتوفر عبر برنامج TestFlight التجريبي. ويؤكد التحديث أن هذه الميزة قيد التطوير وسيتم إطلاقها في إصدار لاحق من التطبيق.

شعار واتساب

أعلنت شركة تينور مؤخرًا أنها ستوقف خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها في 30 يونيو 2026. وقد أوقفت المنصة بالفعل قبول تسجيلات المطورين الجدد. واستجابةً لذلك، تعمل واتساب على دمج مكتبة كليبي لضمان استمرار المستخدمين في مشاركة صور GIF بسلاسة بعد توقف تينور عن العمل.



كليبي منصة محتوى تقدم مجموعة واسعة من الصور المتحركة (GIFs) والميمات والملصقات.

توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات رسمية (API) تُمكّن التطبيقات من البحث عن المحتوى المتحرك ومشاركته. تخطط واتساب لنقل مستخدمي Tenor الحاليين إلى كليبي تلقائيًا، دون أي تدخل من المستخدم. سيظهر التطبيق علامة كليبي على الصور المتحركة المُشاركة للإشارة إلى هذا التغيير.

واتساب تستبدل تطبيق تينور بتطبيق كليبي



يدعم واتساب حاليًا البحث عن صور GIF عبر كلٍ من Giphy وTenor. وبحسب منطقة المستخدم أو إعداداته، قد لا تتمكن بعض الحسابات من الوصول إلا إلى أحدهما. في حال توقف Tenor عن العمل، سيُحوّل واتساب هؤلاء المستخدمين إلى Klipy. ولن يتأثر مستخدمو Giphy.



لا يقتصر التحول إلى Klipy على واتساب فقط، بل بدأت منصات أخرى تعتمد حاليًا على Tenor، مثل Discord، بالانتقال إلى Klipy أيضًا تحسبًا للموعد النهائي في يونيو. لم يُحدد واتساب تاريخًا دقيقًا لإصدار هذا التغيير، ولكن من المتوقع إتمام عملية الانتقال قبل 1 يوليو 2026 لتجنب أي انقطاع في الخدمة.