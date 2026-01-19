قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
وزير الخارجية: تدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية الدولية مع مصر
"واتساب" تستبدل Tenor بـ Klipy في البحث عن صور GIF

تطبيق Tenor
تطبيق Tenor
لمياء الياسين

يستعد تطبيق واتساب لاستبدال تطبيق Tenor بتطبيق Klipy كأحد مزودي صور GIF الافتراضيين. وقد تم اكتشاف هذا التغيير في آخر تحديث تجريبي لنظام iOS من قِبل WABetaInfo (الإصدار 26.2.10.70)، والمتوفر عبر برنامج TestFlight التجريبي. ويؤكد التحديث أن هذه الميزة قيد التطوير وسيتم إطلاقها في إصدار لاحق من التطبيق.

شعار واتساب

أعلنت شركة تينور مؤخرًا أنها ستوقف خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها في 30 يونيو 2026. وقد أوقفت المنصة بالفعل قبول تسجيلات المطورين الجدد. واستجابةً لذلك، تعمل واتساب على دمج مكتبة كليبي لضمان استمرار المستخدمين في مشاركة صور GIF بسلاسة بعد توقف تينور عن العمل.


كليبي منصة محتوى تقدم مجموعة واسعة من الصور المتحركة (GIFs) والميمات والملصقات.

 توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات رسمية (API) تُمكّن التطبيقات من البحث عن المحتوى المتحرك ومشاركته. تخطط واتساب لنقل مستخدمي Tenor الحاليين إلى كليبي تلقائيًا، دون أي تدخل من المستخدم. سيظهر التطبيق علامة كليبي على الصور المتحركة المُشاركة للإشارة إلى هذا التغيير.

واتساب تستبدل تطبيق تينور بتطبيق كليبي
 

يدعم واتساب حاليًا البحث عن صور GIF عبر كلٍ من Giphy وTenor. وبحسب منطقة المستخدم أو إعداداته، قد لا تتمكن بعض الحسابات من الوصول إلا إلى أحدهما. في حال توقف Tenor عن العمل، سيُحوّل واتساب هؤلاء المستخدمين إلى Klipy. ولن يتأثر مستخدمو Giphy.


لا يقتصر التحول إلى Klipy على واتساب فقط، بل بدأت منصات أخرى تعتمد حاليًا على Tenor، مثل Discord، بالانتقال إلى Klipy أيضًا تحسبًا للموعد النهائي في يونيو. لم يُحدد واتساب تاريخًا دقيقًا لإصدار هذا التغيير، ولكن من المتوقع إتمام عملية الانتقال قبل 1 يوليو 2026 لتجنب أي انقطاع في الخدمة.

تطبيق واتساب تطبيق Klipy نظام iOS صور GIF مستخدمي Tenor

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

بابي ثياو مدرب السنغال

الاتحاد السنغالي يطعن علي إيقاف مدربه ويؤكد: الانسحاب قرار صحيح

منتخب السنغال

رقم قياسي تاريخي لمنتخب السنغال بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا 2025

جماهير السنغال

إيقاف وغرامة وحرمان من المونديال.. عقوبات قاسية ضد السنغال فى أحداث نهائي الكان

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد