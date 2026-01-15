قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد إيطاليا.. واتساب يستثني البرازيل رسميا من حظر روبوتات الدردشة

شيماء عبد المنعم

في خطوة لافتة، سمحت شركة واتساب لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بمواصلة تقديم روبوتات الدردشة الخاصة بهم للمستخدمين الذين يحملون أرقاما برازيلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من صدور قرار من هيئة المنافسة البرازيلية يطالب شركة ميتا المالكة لـ واتساب بتعليق سياسة جديدة تقيد عمل روبوتات الدردشة التابعة لجهات خارجية عبر واجهة الأعمال الخاصة بالتطبيق.

واتساب يخفف القيود في دولة أخرى

كانت شركة واتساب قد أعلنت مؤخرا عن سياسة جديدة تمنع تقديم روبوتات الدردشة العامة التابعة لأطراف خارجية من خلال WhatsApp Business API، مع منح المطورين ومزودي خدمات الذكاء الاصطناعي فترة سماح تمتد 90 يوما، تبدأ في 15 يناير، تلزمهم خلالها بالتوقف عن الرد على استفسارات المستخدمين، إلى جانب إخطارهم بتوقف عمل هذه الروبوتات داخل التطبيق.

غير أن شركة ميتا، المطورة لـ واتساب، أبلغت المطورين لاحقا بأن هذه المتطلبات لا تنطبق على المستخدمين الذين يمتلكون أرقام هواتف برازيلية تحمل رمز الدولة (+55). 

ووفقا لإشعار اطلعت عليه جهات تقنية، فإن المطورين غير مطالبين بإخطار المستخدمين البرازيليين بأي تغييرات، ولا بإيقاف خدمات روبوتات الدردشة المقدمة لهم.

وجاء في نص الإشعار أن شرط التوقف عن الرد على استفسارات المستخدمين، وكذلك تطبيق رسائل الرد التلقائي المعتمدة مسبقا قبل 15 يناير 2026، لم يعد ساريا عند التواصل مع مستخدمين يحملون رمز الاتصال البرازيلي.

ولم تصدر واتساب تعليقا فوريا لتأكيد هذا القرار أو توضيح أبعاده الرسمية، في وقت لا تزال فيه السياسة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، تؤثر على روبوتات دردشة عامة معروفة مثل ChatGPT وGrok داخل المنصة. 

في المقابل، أوضحت الشركة أن القيود لا تشمل روبوتات خدمة العملاء التي تستخدمها الشركات للتواصل مع عملائها عبر واتساب.

من جهتها، أكدت هيئة المنافسة البرازيلية أنها تدرس ما إذا كانت شروط ميتا الجديدة تقصي المنافسين من السوق أو تمنح أفضلية غير عادلة لروبوت Meta AI المدمج داخل واتساب.

ويأتي هذا التطور بعد خطوة مماثلة اتخذتها ميتا في إيطاليا، حيث منحت المستخدمين هناك استثناء مؤقتا عقب اعتراض هيئة المنافسة الإيطالية على السياسة نفسها في ديسمبر الماضي، كما فتح الاتحاد الأوروبي بدوره تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشأن القواعد الجديدة.

وتواصل ميتا الدفاع عن موقفها، مؤكدة أن انتشار روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يشكل ضغطا متزايدا على أنظمة واتساب، التي لم تصمم في الأصل لدعم هذا النوع من الاستخدام عبر واجهة الأعمال. 

وأشارت الشركة إلى أن بإمكان المستخدمين الوصول إلى روبوتات الدردشة المختلفة خارج واتساب، عبر المتاجر الرقمية أو المواقع الرسمية أو الشراكات الصناعية.

وفي ردها على تحقيقات هيئة المنافسة البرازيلية، وصفت واتساب هذه الاتهامات بأنها “غير دقيقة”، معتبرة أن افتراض كون واتساب بمثابة متجر تطبيقات فعلي لروبوتات الذكاء الاصطناعي هو تصور خاطئ، وأن القنوات الطبيعية لوصول هذه الخدمات إلى المستخدمين لا تمر بالضرورة عبر منصة واتساب للأعمال.

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

