أخبار التكنولوجيا| واتساب يستثني البرازيل رسميا من حظر روبوتات الدردشة.. وثغرة خطيرة تهدد بكشف عناوين مستخدمي تيليجرام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بسعر اقتصادي مش هتدفع كتير.. أرخص 5 هواتف ذكية في 2026
 

في ظل التحديات الاقتصادية، توفر أرخص 5 هواتف ذكية في 2026 حلولا مناسبة لمن يبحث عن هاتف عملي بسعر منخفض دون التضحية بالأساسيات. 

بعد إيطاليا.. واتساب يستثني البرازيل رسميا من حظر روبوتات الدردشة

 

في خطوة لافتة، سمحت شركة واتساب لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بمواصلة تقديم روبوتات الدردشة الخاصة بهم للمستخدمين الذين يحملون أرقاما برازيلية.


اختراق بلا كلمة مرور.. هجوم GhostPair يهدد مستخدمي واتساب
 

حذر خبراء أمن معلومات من موجة احتيال إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق واتساب، تمكن المهاجمين من السيطرة على الحسابات والوصول إلى جهات الاتصال والصور والرسائل، من دون الحاجة إلى سرقة كلمات المرور أو كسر أنظمة التشفير.


 

وداعا للبطء.. 5 طرق لتسريع مستكشف الملفات على ويندوز 11
 

يعتبر مستكشف الملفات File Explorer، المعروف سابقا باسم Windows Explorer، أحد الركائز الأساسية لنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، حيث يتجاوز دوره كونه مجرد تطبيق لإدارة الملفات، فهو جزء متكامل من النظام، يدير سطح المكتب ويؤثر في وظائف النظام الداخلية الأخرى.

جوجل تطلق ميزة جديدة.. الذكاء الاصطناعي يقرأ اهتماماتك قبل أن تعرفها

 

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق نسخة مطورة من صفحة Trends Explore، مزودة الآن بإمكانيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من Gemini، والتي تتيح التعرف تلقائيا على الاتجاهات المتعلقة ببحثك ومقارنتها، وبدأ طرح التحديث على أجهزة الكمبيوتر المكتبية اعتبارا من اليوم.


نقرة واحدة تكشف مكانك.. ثغرة خطيرة تهدد مستخدمي تيليجرام
 

كشفت دراسة أمنية حديثة عن ثغرة خطيرة في تطبيقات تيليجرام على الهواتف المحمولة، تمكن المهاجمين من الكشف عن عنوان IP الحقيقي للمستخدمين بنقرة واحدة فقط، حتى عند استخدام شبكات VPN أو البروكسي.


البرازيل تجمد قرارا يقيد الذكاء الاصطناعي في واتساب
 

أمرت هيئة حماية المنافسة في البرازيل شركة واتساب WhatsApp، بتعليق تطبيق سياسة جديدة تمنع شركات الذكاء الاصطناعي الخارجية من استخدام واجهة برمجة تطبيقات الأعمال WhatsApp Business API لتقديم روبوتات الدردشة عبر التطبيق، بالتزامن مع فتح تحقيق رسمي لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة تنطوي على ممارسات مناهضة للمنافسة.


شاومي تكشف عن Redmi Buds 8 Lite.. إيربودز بمواصفات متقدمة وسعر اقتصادي
 

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، رسميا سماعات Redmi Buds 8 Lite عالميا بالتزامن مع سلسلة Redmi Note 15، مستهدفة المستخدمين الباحثين عن خيارات صوتية عالية الجودة بأسعار معقولة، مع مزايا عادة ما تتوفر في الطرازات الفاخرة.

