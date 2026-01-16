قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
أقل سعر عيار ذهب اليوم 16-1-2026
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نقرة واحدة تكشف مكانك.. ثغرة خطيرة تهدد مستخدمي تيليجرام

تيليجرام
تيليجرام
شيماء عبد المنعم

كشفت دراسة أمنية حديثة عن ثغرة خطيرة في تطبيقات تيليجرام على الهواتف المحمولة، تمكن المهاجمين من الكشف عن عنوان IP الحقيقي للمستخدمين بنقرة واحدة فقط، حتى عند استخدام شبكات VPN أو البروكسي.

تنشأ الثغرة التي أطلق عليها خبراء الأمن السيبراني اسم “تسريب IP بنقرة واحدة”، من عملية اختبار البروكسي التلقائي داخل تطبيق تيليجرام، عندما يضغط المستخدم على رابط بروكسي مخفي، يقوم التطبيق بإرسال طلب اتصال مباشر، متجاوزا جميع الحمايات ويكشف عنوان IP الحقيقي للجهاز.

أظهر الباحث الأمني 0x6rss كيفية استغلال هذه الثغرة عبر منصة X، موضحا أن نقرة واحدة تكفي لتسجيل عنوان IP الحقيقي للضحية. 

ويشبه سلوك هذا الهجوم الثغرات المعروفة في بروتوكولات المصادقة مثل NTLM على ويندوز، حيث يمكن للمعلومات الحساسة أن تكشف دون موافقة صريحة من المستخدم.

يمكن للمهاجمين إخفاء روابط بروكسي ضارة داخل محادثات أو قنوات تيليجرام، على شكل أسماء مستخدمين عادية، وبمجرد النقر عليها، يقوم التطبيق باختبار البروكسي في الخلفية، متجاوزا حماية VPN أو SOCKS5، ويرسل عنوان IP الحقيقي مباشرة إلى خادم المهاجم، ما يتيح إمكانية التتبع والمراقبة وحتى عمليات التعرض للمعلومات الشخصية.

تتأثر كل من إصدارات أندرويد وiOS، ما يعرض ملايين المستخدمين الذين يهتمون بالخصوصية لمخاطر كبيرة.

وينصح الباحثون بتجنب الضغط على الروابط غير المعروفة، وتعطيل ميزة الكشف التلقائي عن البروكسي عند الإمكان، واستخدام أدوات الجدار الناري لمنع اختبارات البروكسي الصادرة، حتى الآن، لم تؤكد تيليجرام رسميا وجود حل للثغرة.

تيليجرام

تيليجرام يتصدر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر تقييدا عالميا

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة حديثة لشركة الأمن السيبراني الهولندية Surfshark أن تطبيق تيليجرام أصبح في عام 2025 المنصة الأكثر تقييدا على مستوى العالم، متجاوزا فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام. 

وأوضحت الدراسة أن القيود تأتي غالبا في سياق الاضطرابات السياسية وانقطاع الإنترنت المتعمد من قبل الحكومات.

وسجل التقرير أن تيليجرام واجه قيودا من سبع حكومات في تسع مناسبات خلال العام الماضي، في حين احتل فيسبوك المركز الثاني بسبع حالات، وشارك كل من يوتيوب وإنستجرام بست حالات، أما إكس (تويتر سابقا) وواتساب فقد سجلا خمس قيود لكل منهما.

تيليجرام ثغرة خطيرة بروكسي مخفي كشف عنوان IP

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

الإفراج الجمركي

مصلحة الجمارك: نظام ACI حقق طفرة في تسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات

الجمارك

الجمارك: مستلزمات الإنتاج تخضع لرسوم جمركية منخفضة للغاية تتراوح بين 2 و5%

إيران

الجمهوري الأمريكي: إسرائيل وشركات سلاحنا تضغطان لدفع واشنطن لمواجهة إيران

بالصور

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد