بسعر اقتصادي مش هتدفع كتير.. أرخص 5 هواتف ذكية في 2026

أرخص 5 هواتف ذكية في 2026
أرخص 5 هواتف ذكية في 2026
شيماء عبد المنعم

في ظل التحديات الاقتصادية، توفر أرخص 5 هواتف ذكية في 2026 حلولا مناسبة لمن يبحث عن هاتف عملي بسعر منخفض دون التضحية بالأساسيات. 

ومع تنوع العلامات التجارية وتعدد الخيارات في السوق المصري، أصبح بإمكان المستهلك اختيار الهاتف الأنسب لاحتياجاته اليومية بثقة ووعي أكبر، في هذا التقرير نستعرض أرخص 5 هواتف ذكية في 2026 لمساعدة المستهلك على اتخاذ قرار شراء مدروس.

أرخص 5 هواتف ذكية في 2026 

1. هاتف شاومي Redmi 13C:

يعد Redmi 13C خيارا شائعا ضمن أرخص 5 هواتف ذكية في 2026، حيث يأتي بشاشة كبيرة قياس 6.74 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة، يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G85 المناسب للاستخدام اليومي، ويضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع نسبيا، يبلغ سعره 5500 جنيه.

Redmi 13C

2. هاتف سامسونج Galaxy A05:

تحافظ سامسونج على وجودها في الفئة الاقتصادية عبر Galaxy A05، الذي يعد من أرخص 5 هواتف ذكية في 2026، الهاتف مزود بشاشة 6.7 بوصة، ومعالج ثماني النواة مناسب للتطبيقات الأساسية، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية 5000 مللي أمبير تضمن يوم استخدام كامل، ويعمل بمعالج ميدياتك MediaTek Helio G85 ويبلغ سعره حوالي 5500 جنيه.

سامسونج Galaxy A05

3. هاتف ريلمي Realme C55:

يقدم Realme C55 توازنا جيدا بين السعر والمواصفات، ما يجعله ضمن أرخص 5 هواتف ذكية في 2026، يتميز بتصميم أنيق، وشاشة 6.72 بوصة بدقة FHD+، ومعالج MediaTek Helio G88، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، ما يمنح الهاتف أداء سلسا نسبيا في فئته، ويبلغ سعر 6500 جنيه.

ريلمي Realme C55

4. هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8:

تواصل إنفينكس المنافسة بقوة في الفئة الاقتصادية عبر Smart 8، أحد أرخص 5 هواتف ذكية في 2026، هو هاتف Smart 8 الذي يأتي مزودا بشاشة 6.6 بوصة، ومعالج Unisoc اقتصادي، وبطارية 5000 مللي أمبير، ويستهدف المستخدمين الباحثين عن هاتف أساسي للاستخدام اليومي الخفيف، ويبلغ سعر 4400 جنيه.

إنفينيكس Infinix Smart 8

5. هاتف تكنو Tecno Spark 20:

يختتم Tecno Spark 20 قائمة أرخص 5 هواتف ذكية في 2026، بشاشة كبيرة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج مناسب للفئة السعرية، إلى جانب بطارية قوية تدعم الاستخدام الطويل، ما يجعله خيارا عمليا للطلاب والمستخدمين الجدد، يبلغ سعره حوالي 6900 جنيه.

Tecno Spark 20
