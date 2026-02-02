قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

شهيد الواجب .. محافظ كفر الشيخ يتقدم جـ.نازة النقيب عُمر معاني | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الآلاف من أهالي مركز بيلا، اليوم الإثنين، لتشييع جثمان شهيد الواجب النقيب عمر معاني، معاون مباحث مركز شرطة الحامول، الذي ارتقى إثر يد الغدر أثناء تأدية واجبه الوطني، في جنازة شعبية وعسكرية مهيبة شارك فيها الآلاف من أهالي مركز ومدينة بيلا.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير أمن كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وتقدم محافظ كفرالشيخ صفوف المشيعين خلال الجنازة إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمدينة بيلا، حيث أُقيم موكب جنائزي مهيب لتشييع جثمان الشهيد، وأُديت صلاة الجنازة بمسجد المرسي، في مشهد يعكس تقدير الدولة والمجتمع لتضحيات رجال الشرطة، وسط حضور شعبي كبير.

وخيمت الأحزان على أهالي مركز بيلا وأسرة الشهيد وأقاربه واصدقائه حدادًا على استشهاده، حيث كان يتمتع بسيرة طيبة ويحظى بمحبة واحترام الجميع تقديرًا لأخلاقه وتفانيه في أداء واجبه الوطني.

وثمن محافظ كفر الشيخ ما قدمه الشهيد من نموذج مشرف في الشجاعة والتفاني،  مقدماً خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

أكد محافظ كفر الشيخ، وقوف الدولة بكامل أجهزتها إلى جانب أسر الشهداء، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، مضيفًا أن هذه التضحيات لن تزيد رجال الشرطة البواسل إلا إصرارًا على استكمال رسالتهم في حماية المواطنين وصون مقدرات البلاد، واحترام سيادة القانون.

كفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ النقيب عمر معاني

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

إيران

بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

الذهب

بشرى للمقبلين على الزواج| سقوط حر لأسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار21

الدكتور البراء صفوان

الجائزة مليون جنيه.. تفاصيل الاشتراك بالمشروع الوطني للقراءة

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

