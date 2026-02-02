شهيد الواجب .. محافظ كفر الشيخ يتقدم جـ.نازة النقيب عُمر معاني | صور

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الآلاف من أهالي مركز بيلا، اليوم الإثنين، لتشييع جثمان شهيد الواجب النقيب عمر معاني، معاون مباحث مركز شرطة الحامول، الذي ارتقى إثر يد الغدر أثناء تأدية واجبه الوطني، في جنازة شعبية وعسكرية مهيبة شارك فيها الآلاف من أهالي مركز ومدينة بيلا.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير أمن كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وتقدم محافظ كفرالشيخ صفوف المشيعين خلال الجنازة إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمدينة بيلا، حيث أُقيم موكب جنائزي مهيب لتشييع جثمان الشهيد، وأُديت صلاة الجنازة بمسجد المرسي، في مشهد يعكس تقدير الدولة والمجتمع لتضحيات رجال الشرطة، وسط حضور شعبي كبير.

وخيمت الأحزان على أهالي مركز بيلا وأسرة الشهيد وأقاربه واصدقائه حدادًا على استشهاده، حيث كان يتمتع بسيرة طيبة ويحظى بمحبة واحترام الجميع تقديرًا لأخلاقه وتفانيه في أداء واجبه الوطني.

وثمن محافظ كفر الشيخ ما قدمه الشهيد من نموذج مشرف في الشجاعة والتفاني، مقدماً خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

أكد محافظ كفر الشيخ، وقوف الدولة بكامل أجهزتها إلى جانب أسر الشهداء، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، مضيفًا أن هذه التضحيات لن تزيد رجال الشرطة البواسل إلا إصرارًا على استكمال رسالتهم في حماية المواطنين وصون مقدرات البلاد، واحترام سيادة القانون.