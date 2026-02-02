إنقاذ حياة مصاب بقطع في الشريان الكلوي بـ كفر الشيخ الجامعي

نجح الفريق الطبي بوحدة الأشعة التداخلية في إنقاذ شاب مصاب تعرّض لحادث أدى إلى قطع جزئي في الشريان الكلوي الأيمن مصحوبًا بتجمع دموي كبير خلف الغشاء البريتوني، وذلك دون اللجوء إلى استئصال الكُلى أو التدخل الجراحي التقليدي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتمكن فريق وحدة الأشعة التداخلية برئاسة الدكتور محمود غلاب، أستاذ الأشعة التداخلية بطب كفر الشيخ، من إجراء تدخل طارئ ناجح، تم خلاله سد التمدد الشرياني مع الحفاظ الكامل على التغذية الدموية لباقي أنسجة الكُلى، وهو ما يُعد من أبرز وأهم مميزات الأشعة التداخلية.

وقال الفريق الطبي، إن الأشعة التداخلية تتميز بقدرتها الفائقة على الوصول إلى أدق شرايين الجسم وإجراء تدخلات عالية الدقة والصعوبة دون أي تدخل جراحي، بل ودون الحاجة إلى التخدير الكلي.

وأضاف تم إجراء هذا التدخل فجر يوم الاثنين، للمريض المحجوز بالمستشفى العام، وجرى تنسيق عاجل مع إدارة مستشفى كفر الشيخ الجامعي لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وتم نقل المريض على الفور إلى المستشفى الجامعي لإجراء التدخل وإنقاذ حالته.