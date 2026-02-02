ماريان خوري تنهي علاقتها بمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت المنتجة ماريان خوري، استقالتها من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحتها علي موقع فيسبوك.

وقالت ماريان خوري: أكتب إليكم لأشارككم قراري الصعب بالتنحي عن منصبي كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي، ومع وصولي إلى نهاية هذا الفصل المميز، أجد نفسي أتأمل بامتنان عميق السنوات الثلاث الاستثنائية التي قضيتها في هذا المنصب.

وتابعت: وقد توليت المسؤولية في عام 2023 في وقت بالغ الحساسية، حيث كان من الضروري القيام بمهمة صعبة لإعادة التموضع الاستراتيجي، وأشعر أنني قدمت ما استطعت بدافع حبي لمهرجان الجونة وللسينما. وقد حان الآن الوقت المناسب للتنحي، لإتاحة المجال أمام رؤى وأفكار جديدة ، واليوم، عندما أنظر إلى الوراء، أشعر بفخر كبير ليس فقط بالأفلام والفنانين الذين استضفناهم في الجونة، بل أيضًا بالمواهب الصاعدة التي دعمناها وشاهدناها تكبر وتزدهر داخل الصناعة.

واستكملت: لقد بنينا مجتمعًا متماسكًا، ووفّرنا فرص تواصل ودعم لصنّاع الأفلام الشباب من خلال مجموعة واسعة من البرامج المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا.





وتابعت: ورغم أن رحلتي الشخصية تتجه الآن إلى مسارات جديدة، فإن علاقتي بمهرجان الجونة السينمائي ستظل دائمًا قائمة.





واختتمت/ أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل فرد من أعضاء الفريق على الثقة والتعاون والتعلّم والتحديات التي خضناها معًا، وسأظل ممتنًا إلى الأبد لهذه المحطة المهمة في مسيرتي.



