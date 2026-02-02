قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اتحاد الغرف التركية: مصر بوابة استراتيجية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا
ميكروباص يصطدم برصيف محطة الرسوم وإصابة 9 أشخاص بالبدرشين
وزير المالية: الحكومة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة جديدة بالاشتراك مع السفارة الفرنسية.. التفاصيل
الإمارات تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأشهر المقبلة
المشاط: حشد 3.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ومنح تنموية
كامل دعمنا للنيجر .. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في نيامي
التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح دراسية.. تفاصيل التقديم
دعاء اليوم 14 شعبان .. يشرح صدرك ويصب عليك الخير صبا
كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

4 فبراير .. بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي  2025 / 2026، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الموافق 4 فبراير ولمدة أسبوعين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفق بيان إعلامي اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية، تقدم الطلبات بإسم وكيل الوزارة، ودفع الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الإطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذي حددته الإدارة التعليمية.

يأتي ذلك تيسيرا على طلاب الشهادة الإعدادية العامة وأولياء أمورهم الراغبين في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولتخفيف الأعباء ومشاق السفر والانتقال نظرا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.

