4 فبراير .. بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الموافق 4 فبراير ولمدة أسبوعين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفق بيان إعلامي اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية، تقدم الطلبات بإسم وكيل الوزارة، ودفع الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الإطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذي حددته الإدارة التعليمية.

يأتي ذلك تيسيرا على طلاب الشهادة الإعدادية العامة وأولياء أمورهم الراغبين في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولتخفيف الأعباء ومشاق السفر والانتقال نظرا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.