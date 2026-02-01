البحيرة: الانتهاء من تركيب العناصر المعمارية والتراثية بميدان العزيز عثمان تمهيدًا لافتتاحه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة لتطوير الميادين العامة بمختلف مدن المحافظة، تستهدف تحسين الصورة والهوية البصرية، ورفع كفاءة المحاور المرورية، وتحويل الميادين إلى نقاط إشعاع جمالي وحضاري تخدم المواطنين وتعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة المستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدن، والحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للميادين العامة، تستمر المحافظة في تنفيذ أعمال تطوير ميدان العزيز عثمان بمدينة دمنهور، ليصبح أحد المعالم الحيوية التي تعكس الهوية الحضارية والتراث الأثري للمحافظة.

ويشهد تطوير ميدان العزيز عثمان أن يكون ذا طابع بنائي حجري، يحمل في تصميمه رموزًا ومعالم أثرية تعكس تاريخ المحافظة العريق، حيث يضم نماذج معمارية مستوحاة من المساجد والكنائس الاثرية، والقناطر، والبيوت الأثرية بمدينة رشيد، بما يجسد أبرز المعالم الأثرية بالمحافظة في صورة فنية متكاملة.

ويأتي التصميم في شكل بناء حجري متدرج في الارتفاع من أسفل القاعدة إلى أعلى، رمزًا للسمو والارتقاء.

حيث يتم اليوم تركيب العناصر المعمارية والتراثية، وتنفيذ محاور مرورية منظمة لتحقيق السيولة بالمنطقة، مع مراعاة البعد الجمالي والحضاري، تمهيدًا لافتتاح الميدان خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأعمال الجارية بميدان المحطة بمدينة دمنهور، أحد أبرز الميادين الحيوية بالمحافظة، والذي يتم تطويره بهدف رفع كفاءته وتحسين مظهره الحضاري وتنظيم الحركة المرورية به لخدمة المواطنين والزوار.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة شهدت خلال الفترة الماضية تطوير عدد من الميادين بعدد من مدن المحافظة، وذلك وفق رؤية بصرية متكاملة تهدف إلى توحيد الهوية الجمالية، وإبراز الطابع الحضاري، والحفاظ على الموروث التاريخي لمحافظة البحيرة.