محافظات

نتائج انتخابات المحامين.. الشهاوي نقيبًا لـ شمال البحيرة والنحاس لجنوبها

ساندي رضا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة البحيرة، الانتهاء من فرز أصوات الجمعية العمومية، والتي أسفرت عن فوز هاني الشهاوي، بمنصب نقيب محامين شمال البحيرة، ضمن الانتخابات التي شهدتها المحافظة وسط مشاركة واسعة من المحامين.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز أحمد تهامي البدري بعضوية مقعد الشباب، ورامي الحديني بمقعد محكمة بندر دمنهور، وكامل أبو رأس بمقعد محكمة مركز دمنهور، ومحمد البنا بمقعد محكمة إدكو، وأبو زيد عزت رضوان بمقعد محكمة حوش عيسى، وإسلام البوهي بمقعد محكمة بندر كفر الدوار، وهلال الديب بمقعد محكمة مركز كفر الدوار، وتامر مجاهد بمقعد محكمة المحمودية، والهيثم تيسير بمقعد محكمة رشيد، وزكريا معاذ بمقعد محكمة أبو حمص.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محامين جنوب البحيرة، فوز علاء إبراهيم النحاس، بمنصب النقيب، ومحمد علاء النحاس بمقعد الشباب.

وفاز أيمن راشد، بمقعد محكمة أبوالمطامير، وعمرو عبد الحميد عيسى، بمقعد محكمة وادى النطرون، وحمدي جمعة، بمقعد محكمة الرحمانية، ومحمود سعد منصور، بمقعد محكمة إيتاي البارود، وأيمن الشبشيري بمقعد محكمة كوم حمادة، وأمير الخرادلي بمقعد محكمة شبراخيت، وخليل عبد الغني، بمقعد محكمة الدلنجات.

وأجريت الانتخابات، اليوم السبت، وشهدت إقبالًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال البحيرة، التي تضم مركز دمنهور وبندر دمنهور ورشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار ومركز كفر الدوار وأبو حمص وحوش، كما ضمت الجمعية العمومية لمحامي جنوب البحيرة مراكز وادي النطرون، وأبو المطامير، والرحمانية، وشبراخيت، والدلنجات وإيتاي البارود، وكوم حمادة.

البحيرة محافظة البحيرة نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

