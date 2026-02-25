قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
ريلز تغادر الهاتف.. إنستجرام يفاجئ المستخدمين بخطوة غير متوقعة

شيماء عبد المنعم

توسع تطبيق إنستجرام Instagram، في توفير تطبيقه المخصص لأجهزة التلفزيون ليشمل أجهزة Google TV داخل الولايات المتحدة، ما يتيح للمستخدمين مشاهدة وتصفح مقاطع “ريلز” على شاشاتهم الكبيرة. 

وأكد رئيس إنستجرام آدم موسيري، هذا الطرح عبر منشور على منصة Threads.

 إنستجرام يتيح تصفح الريلز على أجهزة Google TV

ويأتي هذا التوسع بعد عدة أشهر من إطلاق تجربة مشابهة لتطبيق إنستجرام على أجهزة Amazon Fire TV في ديسمبر الماضي. 

ومن خلال هذه الخطوة، تواصل إنستجرام نقل محتواها من الفيديوهات القصيرة خارج إطار الهواتف الذكية، لتوفير تجربة مشاهدة جماعية وأكثر تفاعلا عبر الشاشات الأكبر.

 إنستجرام يتيح تصفح الريلز على أجهزة Google TV

آلية عمل إنستجرام على Google TV

يركز تطبيق إنستجرام على أجهزة Google TV بشكل أساسي على مقاطع “ريلز”، حيث يتم تنظيم الفيديوهات ضمن قنوات ذات مواضيع مبنية على اهتمامات المستخدمين والموضوعات الرائجة، مثل ملخصات الرياضة، ومقاطع الطهي، وفيديوهات السفر، والمحتوى المتداول. 

وبدلا من التمرير العمودي المعتاد على الهاتف، يمكن للمستخدمين التنقل عبر جهاز التحكم عن بعد، ما يوفر تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وراحة.

كما يتيح التطبيق البحث عن صناع المحتوى واستكشاف الفئات المختلفة، مع دعم الصوت الكامل والتشغيل التلقائي للفيديوهات، على غرار النسخة المحمولة. 

ولا يقتصر الأمر على المشاهدة فقط، إذ يمكن للمستخدمين الإعجاب بالمحتوى والتعليق عليه ومشاركته مباشرة من التطبيق. 

 إنستجرام يتيح تصفح الريلز على أجهزة Google TV

وقد صممت الواجهة لتكون مألوفة لمستخدمي إنستجرام، بدلا من أن تكون مجرد نسخة مكبرة من تطبيق الهاتف.

وأشار موسيري إلى أن طرح التطبيق على أجهزة Google TV في الولايات المتحدة بدأ فعليا، مؤكدا أن الشركة تتطلع إلى آراء المستخدمين لمواصلة تحسين التجربة.

ومن خلال إتاحة “ريلز” على شاشات التلفزيون، تدخل إنستجرام في منافسة أكثر مباشرة مع منصات مثل يوتيوب وتيك توك، اللتين توفران بالفعل محتوى الفيديوهات القصيرة على أجهزة التلفزيون الذكية. 

وحتى الآن، تظل الميزة متاحة داخل الولايات المتحدة فقط، من دون إعلان رسمي بشأن موعد توسيعها إلى أسواق أخرى.

