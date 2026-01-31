قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحكم غير مسبوق.. إنستجرام تطور ميزة لمغادرة قوائم "الأصدقاء المقربين"

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

تعمل منصة إنستجرام Instagram، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إزالة أنفسهم من مغادرة قائمة الأصدقاء المقربين Close Friends الخاصة بمستخدمين آخرين، وفق ما أكدته شركة “ميتا” لموقع TechCrunch. 

وأوضحت الشركة أن الميزة لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تبدأ بعد باختبارها بشكل علني.
 

إنستجرام يتيح لك أخيرا إزالة حسابك من قائمة الأصدقاء المقربين


تسمح ميزة الأصدقاء المقربين على إنستجرام بمشاركة القصص Stories ومقاطع الريلز والمنشورات مع مجموعة محددة من الأشخاص بدلا من جميع المتابعين، ومنذ إطلاقها في عام 2018، لم يكن بإمكان المستخدمين حذف أنفسهم من تلك القوائم الخاصة بالآخرين.

وجرى رصد النموذج الأولي الداخلي للميزة الجديدة لأول مرة من قبل مهندس الهندسة العكسية أليساندرو بالوتزي، المعروف بتتبع الخصائص غير المعلنة أثناء مراحل تطويرها.

وبحسب لقطة شاشة نشرها بالوتزي، سيظهر تحذير للمستخدمين عند مغادرتهم قائمة الأصدقاء المقربين، يفيد بأنهم لن يتمكنوا من مشاهدة محتوى تلك القائمة مجددا ما لم يقم صاحب الحساب بإضافتهم من جديد.

ورغم أن بعض المستخدمين قد يشعرون بالانزعاج أو الإحراج عند انسحاب أشخاص من قوائمهم، فإن هذه الميزة قد تكون مرحبا بها لدى آخرين يفضلون عدم الظهور ضمن قوائم معينة.

إنستجرام

ويشار إلى أن منصة سناب شات، إحدى أبرز المنافسين لـ إنستجرام، تتيح بالفعل لمستخدميها إمكانية إزالة أنفسهم من القصص الخاصة، وهي وظيفة مشابهة للميزة المرتقبة.

وكحال معظم النماذج الأولية الداخلية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إنستجرام تعتزم إطلاق هذه الميزة رسميا، أو تحديد موعد لذلك.

وبالتوازي مع تطوير “الأصدقاء المقربين”، تعمل إنستجرام أيضا على ميزات جديدة أخرى، وكانت ميتا قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطط لاختبار اشتراكات مدفوعة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مزايا حصرية على منصات إنستجرام وفيسبوك وواتساب.

ولم تكشف الشركة عن التفاصيل الدقيقة لهذه الاشتراكات، إلا أن بالوتزي أشار إلى أن الاشتراك المدفوع على إنستجرام قد يتيح إنشاء عدد غير محدود من قوائم الجمهور، ومعرفة المتابعين الذين لا يبادلون المتابعة، إضافة إلى مشاهدة القصص دون علم صاحبها.

وأكدت ميتا أن هدفها من هذه الاشتراكات هو منح المستخدمين مزيدا من التحكم والخيارات المتقدمة في كيفية المشاركة والتواصل، مع الإبقاء على التجربة الأساسية مجانية. 

كما أوضحت أن الشركة لا تعتمد استراتيجية واحدة ثابتة، بل تخطط لاختبار مجموعة متنوعة من الميزات والباقات، بحيث تقدم كل منصة اشتراكا بخصائص حصرية مختلفة.

إنستجرام ميزة جديدة مغادرة قائمة الأصدقاء المقربين

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

