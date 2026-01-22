قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟

انستجرام
انستجرام
أحمد أيمن

شهدت منصة إنستجرام، إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، حادثة أمنية خطيرة تُعد من أكبر حالات تسريب البيانات في الفترة الأخيرة، حيث أعلن خبراء في الأمن السيبراني عن تسريب معلومات شخصية لما يقرب من 17 مليون مستخدم، ما أثار قلق المستخدمين حول خصوصيتهم وأمان حساباتهم. 

وأفادت شركة مالويربايتس المتخصصة في الأمن الرقمي بأن القراصنة تمكنوا من الحصول على بيانات حسّاسة وشخصية تخص ملايين مستخدمي إنستجرام، ونشروها على شبكة الإنترنت المظلمة (الدارك ويب)، وهي منصات يصعب تتبعها وتستخدم عادة لبيع المعلومات المسروقة. 

تسريب بيانات مستخدمي انستجرام 

تشمل البيانات المسربة أسماء المستخدمين، عناوين السكن، عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، مما يتيح للمهاجمين استهداف الضحايا لاحقًا في هجمات احتيالية أو محاولات اختراق حساباتهم. 

وقد تم تداول هذه البيانات في منتديات ومواقع غير قانونية، الأمر الذي يعرض أصحابها لمخاطر إضافية مثل رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية أو محاولات التصيّد التي تهدف إلى سرقة كلمات المرور. 

تشير التحليلات إلى أن المهاجمين قد يستغلون هذه المعلومات في إنشاء حملات خداع مقنعة، تصل أحيانًا إلى طلب إعادة تعيين كلمات المرور أو نشر محتوى يخدع المستخدمين للكشف عن مزيد من بياناتهم الخاصة.

رد رسمي من انستجرام 

من جانبها، نفت شركة انستجرام، وقوع اختراق في أنظمتها الأمنية بشكل مباشر، مؤكدة أنها أصلحت خللًا تم استغلاله في بعض العمليات، وأوضحت أن حسابات المستخدمين الأساسية “آمنة” ولم تتعرّض لأي سرقة في كلمات المرور أو بيانات الاعتماد الخاصة بالدخول. 

لكن رغم هذه التصريحات، تبقى المخاوف قائمة حول الطريقة التي ظهرت بها البيانات وكيفية توظيفها لاحقًا من قبل الجهات الخبيثة. 

وتأتي هذه الحادثة في ظل زيادة مستمرة في التهديدات السيبرانية عالميًا، حيث تستهدف الهجمات الرقمية بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدمين على الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى، سواء من خلال التصيّد الاحتيالي أو الثغرات الأمنية في التطبيقات، ما يجعل الأفراد والمؤسسات عرضة لخسائر كبيرة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حماية قوية. 

وفي ظل هذا التطور، ينصح الخبراء باتخاذ عدد من التدابير الأساسية لحماية الحسابات الرقمية، أبرزها تفعيل خاصية التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication)، وتغيير كلمات المرور بانتظام، وتجنب النقر على روابط مجهولة قد تصل عبر البريد أو الرسائل النصية، خاصة تلك التي تطلب معلومات تسجيل الدخول. 

هذه الخطوات، حسب خبراء الأمن، يمكن أن تقلل من فرص وقوع المستخدمين ضحية لهجمات الاحتيال الإلكتروني أو سرقة البيانات. 

انستجرام اختراق انستجرام تسريب بيانات انستجرام الدارك ويب تسريب بيانات مستخدمي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

دافوس

المستشار الألماني من دافوس: العالم دخل عصر "سياسة القوى العظمى"

أوتشا": الأزمة الإنسانيةغاثة

"أوتشا": الأزمة الإنسانية في غزة لم تنتهِ بعد ولابد من رفع القيود على وكالات الإغاثة

البرلمان الفرنسي

القارة العجوز تلفظ التنظيم.. البرلمان الفرنسي يدرج الإخوان بقائمة الإرهاب الأوروبية

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد