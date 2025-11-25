تطورات إصابة محمد الشناوي في الأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمد الشناوي حارس الفريق، بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي المحدد له؛ للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة.
وأوضح جاب الله أن حارس الفريق خضع اليوم لتدريبات علاجية وتأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم.
وأشار طبيب الأهلي إلى تواصله مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني وإرسال التقرير الطبي الخاص باللاعب في إطار التنسيق بين الجانبين بخصوص إصابات اللاعبين. ويغيب الشناوي عن بعثة الفريق التي تغادر إلى المغرب غدًا، استعدادًا لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي؛ بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة.