تطورات إصابة محمد الشناوي في الأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمد الشناوي حارس الفريق، بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي ‏المحدد له؛ للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة.‏

وأوضح جاب الله أن حارس الفريق خضع اليوم لتدريبات علاجية وتأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم.‏

وأشار طبيب الأهلي إلى تواصله مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني وإرسال التقرير الطبي الخاص باللاعب في إطار التنسيق بين ‏الجانبين بخصوص إصابات اللاعبين.‏ ويغيب الشناوي عن بعثة الفريق التي تغادر إلى المغرب غدًا، استعدادًا لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي؛ بسبب تعرضه للإصابة ‏في العضلة الضامة.‏