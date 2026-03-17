أصغر سيارة تقدمها FIAT في العالم.. توبولينو تخطف الأنظار | صور

تواصل فيات الإيطالية تألقها في عالم السيارات، عبر طرازها الصغير Fiat Topolino الذي يعد واحد من أصغر السيارات الكهربائية المتاحة حاليًا.

ويعتمد هذا النموذج على فكرة بسيطة تقوم على الحجم المدمج والتصميم الخفيف الذي يجعله مناسبًا للتنقل داخل المدن، مع باقة من التجهيزات، والإطلالة العصرية، الذي يجعلها أصغر سيارات العلامة في العالم.

تصميم فيات توبولينو

تعتمد سيارة فيات على هيكل صغير للغاية يجعلها مناسبة للتنقل في المساحات الضيقة، ويظهر الطابع البسيط في خطوط التصميم الخارجية التي تتسم بالهدوء والانسيابية، مع اعتماد المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية الإضاءة LED .

وتستند السيارة إلى عجلات بقياس 14 بوصة مصنوعة من الفولاذ، كما تأتي المرايا الجانبية بنظام ضبط يدوي، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 562 كيلوجرامًا فقط، وهو رقم منخفض مقارنة بمعظم السيارات التقليدية، ما يسهم في تحسين كفاءة الطاقة وسهولة القيادة في المدن.

أداء ومحرك فيات توبولينو

تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي بالكامل يتكون من محرك واحد يولد قوة إجمالية تبلغ نحو 8 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 44 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

وتصل السرعة القصوى إلى نحو 45 كيلومترًا في الساعة، بينما تعتمد السيارة على بطارية كهربائية توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 75 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويبلغ معدل استهلاك الطاقة نحو 8 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، ويمكن إعادة شحن البطارية باستخدام الشحن بالتيار المتردد، حيث تستغرق عملية الشحن من صفر إلى 100% حوالي أربع ساعات.

تجهيزات فيات توبولينو

رغم الحجم الصغير للسيارة، فإنها تتضمن مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية التي تساعد على تعزيز الاستقرار أثناء القيادة، وتشمل هذه الأنظمة نظام المكابح المانعة للانغلاق، بالإضافة إلى نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، كما زُودت السيارة بنظام التحكم في الجر للمساعدة على الحد من انزلاق العجلات، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، مع نظام ترفيهي.