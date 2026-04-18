أسعار رينو كوليوس 2026 الجديدة في السعودية| صور

تواصل رينو تعزيز حضورها داخل السوق السعودي؛ عبر طرح مجموعة متنوعة من الطرازات، ومن بينها كوليوس موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

رينو كوليوس 2026 ومنظومة الحركة

تعتمد السيارة رينو كوليوس 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني، وهو ما يمنحها قدرة تتراوح بين 215 و235 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى ما بين 325 و350 نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تصميم رينو كوليوس 2026

تظهر كوليوس 2026 بهيئة خارجية تعتمد على الخطوط الانسيابية مع لمسات رياضية، حيث تأتي مزودة بجنوط يصل قياسها إلى 20 بوصة، بينما تتضمن الواجهة الأمامية شبكة باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب منظومة إضاءة تعتمد على تقنية LED. كما تضم السيارة مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف.

مقصورة وتجهيزات رينو كوليوس 2026

تأتي السيارة بشاشة رئيسية قياس 12.3 بوصة لعرض المعلومات والترفيه، ومقاعد أمامية تدعم التحكم الكهربائي مع خاصيتي التبريد والتدفئة، كما تتضمن الفئة الأعلى شاشة عرض أمامية على الزجاج بقياس 25.6 بوصة، إلى جانب نظام صوتي من BOSE مكون من 10 مكبرات، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع حساسات ركن.

وتحرص كوليوس 2026 على تقديم حزمة متكاملة من وسائل الأمان، تشمل الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المتطورة، إضافة إلى تقنيات مساعدة السائق التي تسهم في تعزيز الثبات وتقليل المخاطر أثناء القيادة، مع مثبت سرعة، ونظام تحديد المسار ورصد النقاط العمياء.

أسعار السيارة رينو كوليوس 2026 في السعودية

تقدم رينو كوليوس 2026 في السوق السعودي ضمن أكثر من فئة، حيث تبدأ الأسعار من 129,835 ريال لفئة Techno، بينما تصل إلى 140,185 ريال لفئة Iconic الأعلى تجهيزا.