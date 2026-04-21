في قضية الفيديوهات الخادشة.. استئناف البلوجر أم مكة على حبسها 6 أشهر

تنظر محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، بعد قليل، استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت أجلت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، نظر أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف، لجلسة اليوم، لحضور المتهمة بشخصها.

وفي وقت سابق، تقدم دفاع البلوجر أم مكة باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلته من محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.