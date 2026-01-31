الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان

أصدرت السفارة الصينية في طوكيو تحذيرا للصينيين من السفر إلى اليابان.

ونشرت السفارة التحذير على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها طلبت من الشرطة اليابانية معالجة قضية السرقة في أسرع وقت ممكن وضمان سلامة المواطنين الصينيين في اليابان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

جاء ذلك في أعقاب حادث سرقة وقع في حي تايتو بالعاصمة طوكيو مساء الخميس، حيث استُهدفت مجموعة من المواطنين الصينيين واليابانيين وسُرقت منهم حقائب يبدو أنها احتوت على ما يقارب 423 مليون ين نقدا.

ولم يوضح بيان السفارة ما إذا كان هناك مواطنين يابانيين بين المتضررين، لكنه أشار إلى أن المواطنين الصينيين تعرضوا خلال الحادث لهجوم باستخدام ما يبدو أنه رذاذ الغاز المسيل للدموع.

يذكر أن الصين كانت قد نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان في نوفمبر الماضي، وذلك على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي حول تايوان، ذكرت فيها أن أي هجوم صيني على الجزيرة قد يشكل "خطرا وجوديا" يمكن أن يدفع اليابان إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مشيرة إلى قرب تايوان من ممرات شحن حيوية.