رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أصدرت السفارة الصينية في طوكيو تحذيرا للصينيين من السفر إلى اليابان.

ونشرت السفارة التحذير على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها طلبت من الشرطة اليابانية معالجة قضية السرقة في أسرع وقت ممكن وضمان سلامة المواطنين الصينيين في اليابان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

جاء ذلك في أعقاب حادث سرقة وقع في حي تايتو بالعاصمة طوكيو مساء الخميس، حيث استُهدفت مجموعة من المواطنين الصينيين واليابانيين وسُرقت منهم حقائب يبدو أنها احتوت على ما يقارب 423 مليون ين نقدا.

ولم يوضح بيان السفارة ما إذا كان هناك مواطنين يابانيين بين المتضررين، لكنه أشار إلى أن المواطنين الصينيين تعرضوا خلال الحادث لهجوم باستخدام ما يبدو أنه رذاذ الغاز المسيل للدموع.

يذكر أن الصين كانت قد نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان في نوفمبر الماضي، وذلك على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي حول تايوان، ذكرت فيها أن أي هجوم صيني على الجزيرة قد يشكل "خطرا وجوديا" يمكن أن يدفع اليابان إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مشيرة إلى قرب تايوان من ممرات شحن حيوية.

