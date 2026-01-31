الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة بزعم انتهاك وقف إطلاق النار

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية أهدافا تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على مزاعم بـ"خرق "حماس" وقف إطلاق النار في رفح" جنوبي القطاع، و ذلك بحسب القناة "12" العبرية.



وبرر الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي عملياته بأنها جاءت ردا على ما اعتبره انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد خروج ثمانية أشخاص من نفق في منطقة رفح جنوبي القطاع أمس.

وأسفرت الغارات التي نفذت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم عن استهداف أربعة أشخاص وصفهم الجيش الإسرائيلي بـ"قادة وعناصر إرهابية" من حماس والجهاد الإسلامي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش فقد شملت الضربات الجوية أيضا استهداف مستودع أسلحة وموقع زعم الجيش أنه مخصص لتصنيع الأسلحة، إضافة إلى منصتي إطلاق صواريخ في وسط القطاع.

ووجه الجيش الإسرائيلي اتهامات للفصائل الفلسطينية بـ"الخرق الممنهج لأحكام القانون الدولي واستغلال المرافق المدنية"، مشددا على أنه سيواصل "التحرك ضد أي محاولة لتنفيذ اعتداءات ضد قواته ومواطني إسرائيل".

وقالت القناة "12" العبرية في وقت سابق اليوم إن الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية أهدافا تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على "خرق حماس لوقف إطلاق النار في رفح" جنوبي القطاع.