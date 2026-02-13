60 يوما للمغادرة .. قرار عاجل من إدارة ترامب بشأن اللاجئين اليمنيين

أنهت إدارة ترامب، الوضع المؤقت للاجئين اليمنيين في الولايات المتحدة، والذي سمح لأكثر من 1300 مواطن يمني بالعيش والعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد.

يأتي القرار الذي أعلنته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الجمعة في إطار مساعي البيت الأبيض لجعل المزيد من المهاجرين في الولايات المتحدة عرضة للترحيل، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويمثل هذا القرار خطوة أخرى ليس فقط لإلغاء توسيع إدارة بايدن لنظام الحماية المؤقتة، بل لإنهاء هذا النظام أيضاً بالنسبة للدول التي تتمتع به منذ فترة طويلة.

يُعد اليمن أحدث دولة تفقد وضع الحماية المؤقتة، إلى جانب فنزويلا، وهندوراس، وهايتي، ونيكاراجوا، وأوكرانيا، وسوريا، وأفغانستان، ونيبال، والكاميرون، وإثيوبيا.

خلال إدارة بايدن، كان أكثر من مليون شخص يتمتعون بالحماية بموجب نظام الحماية المؤقتة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الأوضاع في اليمن قد تحسنت ولم تعد تشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين اليمنيين العائدين.

وكان اليمن قد أُدرج في البداية ضمن نظام الحماية المؤقتة عام 2015 بسبب النزاع المسلح الدائر فيه.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن أمام المواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة والذين ليس لديهم أي وضع قانوني آخر 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية بعد نشر إشعار إنهاء برنامج الحماية المؤقتة في السجل الفيدرالي.