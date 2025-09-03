قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
إحباط محاولة إغتيال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال

محمود نوفل

أعلن جهاز  الشاباك إحباط عملية لاغتيال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير ، بإستخدام مسيرة مفخخة كانت تخطط لها عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية حماس بمنطقة الخليل.

وفي وقت سابق ، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن الحدث الأمني الذي وقع  في خان يونس منذ أيام قليلة ، يعد "فشلا دراماتيكيا" لجهاز الأمن العام (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بعد أن تمكنت مجموعة كبيرة من المقاومين التابعين لحركة حماس من تنفيذ عملية اقتحام مباغتة ضد موقع عسكري لقوات الاحتلال.

وأضافت الصحيفة، أن ما جرى يكشف عن "ثغرة استخباراتية خطيرة" في إحدى أكثر المناطق التي يفترض أنها خضعت لعمليات تمشيط وتطهير مكثفة، في إشارة إلى استخدام المهاجمين بنية تحتية لأنفاق لم تُكتشف بعد من قبل الفرقة 36.

وشددت معاريف، على أن الجيش بدأ تحقيقا داخليا لمعرفة أسباب الفشل في توفير تغطية استخباراتية كافية، وغياب التحذير المسبق حول تحركات المقاتلين في خان يونس، الذين "يديرون حرب عصابات بتنظيم وتخطيط دقيق، مع متابعة مستمرة لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان"، بحسب التقرير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القتال في خان يونس ما زال معقداً، وأن هناك بنية تحتية نوعية تابعة لحماس لا تزال تنشط في المنطقة، وتمثل تحدياً حقيقياً لقوات الاحتلال، لافتة إلى أن الهجوم الأخير يجب أن يُقلق القيادة العسكرية بشأن مدى استعداد القوات لمواصلة السيطرة على مدينة غزة.

وحذرت الصحيفة، من أن التحدي الأكبر قادم، إذ يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل داخل مدينة غزة، وهي منطقة "أكثر تعقيداً بعشرات المرات"، حيث من المتوقع أن يواجه قوات حماس المدربة والمسلحة بشكل كامل، والتي "ستحاول تنفيذ هجمات نوعية، بما في ذلك الالتفاف والأسر، على غرار ما حدث قبل ذلك ".
 

الشاباك أيتمار بن غفير وزير الأمن القومي دولة الاحتلال حماس

