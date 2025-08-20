قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مثولها للتحقيق.. وصول بدرية طلبة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية
إعلام إسرائيلي: حدث خان يونس يكشف فشلا استخباراتيا خطيرا قبيل دخول غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على جنوب لبنان
الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة إضرام النيران في سيارتين بدمياط
كيف نجح رجال المباحث بالإسكندرية في استعادة مسروقات شقة أحمد شيبة؟
الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس
وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح
وحشتوني..عزيز مرقة يروج لحفلته في مصر بـ ساقية الصاوي
مؤسسة بحثية متكاملة لإنتاج المعرفة.. وائل عقل يكشف سر تميز بيئة العمل في مدينة زويل |فيديو
غير صحيح.. هشام ماجد يكشف حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة
فريق بحثي وإقامة دائمة.. مباحث الدخيلة تسدل الستار على واقعة سرقة شقة أحمد شيبه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلام إسرائيلي: حدث خان يونس يكشف فشلا استخباراتيا خطيرا قبيل دخول غزة

محمود عبد القادر

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الحدث الأمني الذي وقع صباحا في خان يونس؛ يعد "فشلا دراماتيكيا" لجهاز الأمن العام (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بعد أن تمكنت مجموعة كبيرة من المقاومين التابعين لحركة حماس من تنفيذ عملية اقتحام مباغتة ضد موقع عسكري لقوات الاحتلال.

وأضافت الصحيفة، أن ما جرى يكشف عن "ثغرة استخباراتية خطيرة" في إحدى أكثر المناطق التي يفترض أنها خضعت لعمليات تمشيط وتطهير مكثفة، في إشارة إلى استخدام المهاجمين بنية تحتية لأنفاق لم تُكتشف بعد من قبل الفرقة 36.

وأكدت معاريف، أن الجيش بدأ تحقيقا داخليا لمعرفة أسباب الفشل في توفير تغطية استخباراتية كافية، وغياب التحذير المسبق حول تحركات المقاتلين في خان يونس، الذين "يديرون حرب عصابات بتنظيم وتخطيط دقيق، مع متابعة مستمرة لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان"، بحسب التقرير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القتال في خان يونس ما زال معقداً، وأن هناك بنية تحتية نوعية تابعة لحماس لا تزال تنشط في المنطقة، وتمثل تحدياً حقيقياً لقوات الاحتلال، لافتة إلى أن الهجوم الأخير يجب أن يُقلق القيادة العسكرية بشأن مدى استعداد القوات لمواصلة السيطرة على مدينة غزة.

وحذرت الصحيفة من أن التحدي الأكبر قادم، إذ يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل داخل مدينة غزة، وهي منطقة "أكثر تعقيداً بعشرات المرات"، حيث من المتوقع أن يواجه قوات حماس المدربة والمسلحة بشكل كامل، والتي "ستحاول تنفيذ هجمات نوعية، بما في ذلك الالتفاف والأسر، على غرار ما حدث صباح اليوم".

خان يونس الشاباك الاستخبارات العسكرية الجيش الإسرائيلي حركة حماس

