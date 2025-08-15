حماس تدين اقتحام بن غفير لزنزانة مروان البرغوثي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة "الاقتحام الاستفزازي" الذي نفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لزنزانة العزل الانفرادي التي يقبع فيها مروان البرغوثي، وتهديده له بشكل مباشر، معتبرة أن ذلك يعكس "فاشية الاحتلال وعداءه لكل القيم الإنسانية".

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا التصرف "لن ينال من عزيمة وصلابة البرغوثي"، بل سيزيده إصرارًا على مواصلة نضاله من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني، كما سيعزز وحدة الحركة الأسيرة في مواجهة سياسات "القمع والتنكيل الممنهج" داخل سجون الاحتلال.

وأشارت حماس إلى أن هذا السلوك يأتي امتدادًا لـ "جرائم حرب" في معتقل سديه تيمان، حيث وثقت انتهاكات مروعة بحق الأسرى، من بينهم أطباء وممرضون وصحفيون، في مشهد قالت إنه "يعكس وحشية الاحتلال في التعامل مع المعتقلين".

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى أوسع حالة تضامن وإسناد للأسرى، وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات، كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى ومحاسبة قادة الاحتلال على "جرائمهم".