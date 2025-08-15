قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
أخبار العالم

حماس تدين اقتحام بن غفير لزنزانة مروان البرغوثي

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي
القسم الخارجي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة "الاقتحام الاستفزازي" الذي نفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لزنزانة العزل الانفرادي التي يقبع فيها مروان البرغوثي، وتهديده له بشكل مباشر، معتبرة أن ذلك يعكس "فاشية الاحتلال وعداءه لكل القيم الإنسانية".

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا التصرف "لن ينال من عزيمة وصلابة البرغوثي"، بل سيزيده إصرارًا على مواصلة نضاله من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني، كما سيعزز وحدة الحركة الأسيرة في مواجهة سياسات "القمع والتنكيل الممنهج" داخل سجون الاحتلال.

وأشارت حماس إلى أن هذا السلوك يأتي امتدادًا لـ "جرائم حرب" في معتقل سديه تيمان، حيث وثقت انتهاكات مروعة بحق الأسرى، من بينهم أطباء وممرضون وصحفيون، في مشهد قالت إنه "يعكس وحشية الاحتلال في التعامل مع المعتقلين".

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى أوسع حالة تضامن وإسناد للأسرى، وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات، كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى ومحاسبة قادة الاحتلال على "جرائمهم".

مروان البرغوثي بن غفير حماس

